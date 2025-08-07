خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ارزانی میوه در راه است

ارزانی میوه در راه است
کد خبر : 1670975
لینک کوتاه کپی شد.

کارشناس کشاورزی از کاهش ۲۰ درصدی قیمت میوه از ۲۰ مردادماه در بازار خبر داد.

مصطفی دارایی نژاد کارشناس کشاورزی و فعال میدان مرکزی گفت: هفته گذشته قیمت هرکیلو هندوانه ۴ تا ۵ هزارتومان بود که بدلیل کمبود عرضه اکنون به ۱۰ هزارتومان رسیده است.

وی از افزایش ۲۰ درصدی قیمت میوه‌های سردرختی نسبت به سال قبل خبر داد و گفت: نرخ کنونی هرکیلو هلو انجیری ۶۰ تا ۱۱۰ هزارتومان، شلیل دشت مغان ۷۰ تا ۹۰ هزارتومان، گلابی ۱۲۰ تا ۱۸۰ هزارتومان، سیب گلاب ۱۰۰ تا ۱۳۰ هزارتومان، آلو قطره طلا ۵۰ تا ۶۰ هزارتومان، خیار ۲۰ تا ۳۰ هزارتومان، انگور عسگری ۲۰ تا ۳۰ هزارتومان، انگور کندری ۱۳۰ هزارتومان، انگور بی دانه قرمز ۱۶۰ هزارتومان، آلبالو ۱۴۰ تا ۱۶۰ هزارتومان، گیلاس ۸۰ تا ۱۷۰ هزارتومان و شلیل انجیری ۸۰ تا ۹۰ هزارتومان است.

دارایی نژاد قیمت هرکیلو انبه را ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزارتومان، موز اکوادور ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزارتومان، موز هندی ۱۳۰ هزارتومان و موز فیلپین ۱۴۰ هزارتومان اعلام کرد و افزود: مغازه داران برمبنای فاکتور رسمی موظفند ۳۰ تا ۳۵ درصد سود لحاظ کنند.

کارشناس کشاورزی از کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی عرضه میوه و صیفی نسبت به سال قبل خبر داد و گفت: برآورد‌ها حاکی از آن است که از ۲۰ مرداد به بعد قیمت میوه ۲۰ درصد کاهش یابد.

منبع باشگاه خبرنگاران جوان
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

کلاه کاسکت

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور