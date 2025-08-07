ارزانی میوه در راه است

مصطفی دارایی نژاد کارشناس کشاورزی و فعال میدان مرکزی گفت: هفته گذشته قیمت هرکیلو هندوانه ۴ تا ۵ هزارتومان بود که بدلیل کمبود عرضه اکنون به ۱۰ هزارتومان رسیده است.

وی از افزایش ۲۰ درصدی قیمت میوه‌های سردرختی نسبت به سال قبل خبر داد و گفت: نرخ کنونی هرکیلو هلو انجیری ۶۰ تا ۱۱۰ هزارتومان، شلیل دشت مغان ۷۰ تا ۹۰ هزارتومان، گلابی ۱۲۰ تا ۱۸۰ هزارتومان، سیب گلاب ۱۰۰ تا ۱۳۰ هزارتومان، آلو قطره طلا ۵۰ تا ۶۰ هزارتومان، خیار ۲۰ تا ۳۰ هزارتومان، انگور عسگری ۲۰ تا ۳۰ هزارتومان، انگور کندری ۱۳۰ هزارتومان، انگور بی دانه قرمز ۱۶۰ هزارتومان، آلبالو ۱۴۰ تا ۱۶۰ هزارتومان، گیلاس ۸۰ تا ۱۷۰ هزارتومان و شلیل انجیری ۸۰ تا ۹۰ هزارتومان است.

دارایی نژاد قیمت هرکیلو انبه را ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزارتومان، موز اکوادور ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزارتومان، موز هندی ۱۳۰ هزارتومان و موز فیلپین ۱۴۰ هزارتومان اعلام کرد و افزود: مغازه داران برمبنای فاکتور رسمی موظفند ۳۰ تا ۳۵ درصد سود لحاظ کنند.

کارشناس کشاورزی از کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی عرضه میوه و صیفی نسبت به سال قبل خبر داد و گفت: برآورد‌ها حاکی از آن است که از ۲۰ مرداد به بعد قیمت میوه ۲۰ درصد کاهش یابد.

