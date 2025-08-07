بر اساس گزارش‌های متعدد از رسانه‌های دولتی چین، جنگنده نسل +۴ چینی یعنی J-۱۰C موفق شد تا در یک نبرد شبیه‌سازی شده، جنگنده نسل پنجم J-۲۰ را شکست داد. خلبان J-۱۰C با پشتیبانی از یک هواپیمای کنترل و هشدار زودهنگام هوابرد KJ-۵۰۰ که یکی از بزرگترین و قدرتمندترین رادارهای هوابرد جهان را حمل می‌کند، پرواز می‌کرد تا آگاهی موقعیتی بیشتری در برابر اهداف رادارگریز به دست آورد و شانس خود را در برابر J-۲۰ که دارای قابلیت‌های پیشرفته پنهان‌کاری است، افزایش دهد.

خلبان J-۱۰C پرتاب شبیه‌سازی شده یک موشک هوا به هوا را انجام داد، اما پس از آن دیگر نتوانست هدف را شناسایی و او را وادار کرد که از KJ-۵۰۰ درخواست پشتیبانی کند. این پشتیبانی به موشک‌ها اجازه داد تا به هدف خود برسند. یک هواپیمای جنگ الکترونیک J-۱۶D نیز در این تمرین شرکت داشت و احتمالا نقش کلیدی در ایجاد اختلال در حسگرهای J-۲۰ ایفا کرده باشد تا از سرنگونی J-۱۰C قبل از اینکه خودش هدف قرار گیرد، جلوگیری کند.

اولین پیروزی یک جنگنده نسل چهارم بر نسل پنجم در چین

این درگیری اولین نمونه در تاریخ نیروی هوایی چین است که یک جنگنده نسل چهارم موفق به شکست یک جنگنده نسل پنجم می‌شود، اگرچه کارشناسان چینی به طور گسترده‌ای اذعان کرده‌اند که این امر بدون استقرار هواپیماهای پشتیبانی امکان‌پذیر نبود.

ناوگان J-۲۰ سال‌ها برای کمک به جنگنده‌های چینی، در آموزش تاکتیک‌های ضد رادارگریز به کار گرفته شده است؛ برای مثال این جنگنده نسل پنجم در تمرینات متعددی با تواناترین جنگنده نسل چهارم نیروی هوایی، یعنی J-۱۶ درگیر شده است.

برتری همیشگی J-۲۰ و قابلیت‌های قابل توجه J-۱۰C

حتی زمانی که ویژگی‌های رادارگریز J-۲۰ با استفاده از لنزهای بازتابنده Luneberg خنثی شده‌اند، این جنگنده به طور مداوم ثابت کرده که قادر به پیروزی بر جنگنده‌های نسل چهارم است. با این حال، در چنین شرایطی، درگیری با J-۱۶ها گاهی بسیار طولانی شده است. J-۱۰C و J-۱۶ هر دو به موازات J-۲۰ توسعه یافته‌اند و از بسیاری از فناوری‌های مشابه استفاده می‌کنند، با این تفاوت که J-۱۶ بزرگ‌ترین جنگنده از بین این سه است و رادار بسیار سنگین‌تر و قدرتمندتری را حمل می‌کند، در حالی که J-۱۰C سبک‌ترین آن‌ها بوده و با برد کوتاه‌تر و مجموعه حسگرهای کوچک‌تر محدود شده است.

در حالی که J-۲۰ برتری مشخصی نسبت به هر دو جنگنده دارد، J-۱۰C در گذشته به نتایج چشمگیری در تمرینات متعدد دست یافته است. گزارش‌ها در سال ۲۰۲۰ نشان می‌دهند که این جنگنده در درگیری‌های رزمی شبیه‌سازی شده در چین، به طور مداوم از جنگنده‌های Su-۳۵ روسی بهتر عمل کرده و بارها ثابت کرده که قادر به رقابت رودررو با J-۱۶ است.

تبلیغات فروش J-۱۰C

قابلیت‌های J-۱۰C پس از اولین درگیری رزمی خود در اوایل ماه مِی ۲۰۲۵، با سرنگونی حداقل یک فروند رافال ساخت فرانسه که توسط نیروی هوایی هند به کار گرفته می‌شد، به شهرت قابل توجهی دست یافت. با این اتفاق، تلاش‌های گسترده فرانسه برای ترویج رافال در طول دو دهه به شکست منجر شد.

این احتمال وجود دارد که در بحبوحه تلاش‌های دوباره برای صادرات J-۱۰C، یک درگیری شبیه‌سازی شده بین این جنگنده و J-۲۰ به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شده باشد که به نفع J-۱۰C باشد. پشتیبانی از J-۱۰C با KJ-۵۰۰ و J-۱۶D و احتمالاً اعمال برخی محدودیت‌ها بر J-۲۰، می‌توانست به جنگنده سبک‌تر اجازه دهد تا پیروزی‌ای کسب کند که توجه را بیش از پیش به قابلیت‌های پیشرفته آن جلب کند.

منبع خبر آنلاین

انتهای پیام/