اینستاگرام با قابلیت بازنشر و نقشه موقعیت مکانی آپدیت شد
اینستاگرام در پاسخ به درخواست کاربران، قابلیتهای جدیدی را معرفی کرد. اکنون میتوان پستها و ریلزهای عمومی دیگران را بازنشر کرد. این محتوای بازنشرشده در یک تب جداگانه در پروفایل کاربر و همچنین در فید دنبالکنندگان او نمایش داده میشود؛ قابلیتی که شباهت زیادی به ویژگی بازنشر در تیکتاک دارد.
ویژگی مهم دیگر، نقشه موقعیت مکانی اختیاری است که به اسنپ مپ شباهت دارد. این نقشه که در بخش پیامهای خصوصی قرار دارد، آخرین موقعیت مکانی دوستان را (در صورت رضایت آنها) نشان میدهد.