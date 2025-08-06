خبرگزاری کار ایران
مشاور رئیس جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی:

دولت در حال آماده کردن ماده هاى قانونى درحوزه رمزارزها و بلاکچین است

دولت در حال آماده کردن ماده هاى قانونى درحوزه رمزارزها و بلاکچین است
چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار در مرکز همایشهاى ریاست جمهورى (سالن اجلاس سران) از روز چهاردهم‌ مردادماه آغاز شده و تا بیستم و یکم مردادماه ادامه دارد.

بر اساس این گزارش در چهارمین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد و  مدیریت کسب و کار ، گفتگویى بین دکتر معصومه آقاپور «مشاور رئیس جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی و دکتر على پاک باخته گان زنجانى ، مدیر خانه بلاکچین ایران پیرامون قانونگذارى در حوزه رمزارزها و بلاکچین انجام شد که دکتر  آقاپور در این زمینه اظهار داشت: دولت در حال آماده کردن ماده هاى قانونى در این خصوص است.

 دکتر علی پاک باخته گان زنجانی نیز گفت: اینجانب با تمام توان به همراه اکوسیستم، آماده کمکهاى مشاوره اى و حمایت از لایحه ى دولت هستیم و مقرر شده طى جلساتى در هفته هاى آتى به این موضوع پرداخته شود.

وی همچنین  درمورد پروژه هاى گردشگرى، جذب توریست و عدم وابستگى اقتصادى به نفت پیشنهاداتى را به  دکتر آقاپور اعلام کرد که ایشان نیز قول همکارى و تسهیل کردن مسیر اخذ مجوزهاى لازم را دادند و مقرر گردید طى جلسه اى که هفته هاى آینده برگزار میشود بطور دقیق به این موضوع بپردازند

همچنین در این همایش ، دکتر معصومه آقاپور در زمینه حمایت از بانوان صاحب کسب و کار صحبت کرد‌.

دکتر على پاک باخته گان زنجانی، مدیر عامل خانه بلاک چین نیز با اشاره به پویش میگا اعلام کرد که این پویش به حمایت از زنان بى سرپرست و سرمایه گذارى در ایده هاى بانوان صاحب کسب و کار می پردازد .

گفتنى است میگا یک اندیشکده و جنبش فکری است؛ حرکتی که تلاش می‌کند اسلام را در جهان امروز بازخوانی کرده، جایگاه حقیقی آن را در عرصه جهانی یادآوری نماید، و مسیرهایی نوین و راهبردی برای آینده امت اسلامی و بشریت ارائه دهد و مأموریت دارد اسلام را دوباره به شکوه اخلاقی، فرهنگی و فکری‌اش بازگرداند و آن را در جهان مدرن به‌عنوان منبع امید و الهام معرفی کند. 

زیرا ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که بحران‌های اخلاقی، اجتماعی و زیست‌محیطی همه انسان‌ها را تهدیدمی‌کند. اسلام با گنجینه‌های نابش می‌تواند چارچوبی نو وکارآمد برای پاسخ به این چالش‌ها ارائه دهد.

