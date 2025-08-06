«میگا» تلاش میکند اسلام را در جهان امروز بازخوانی کند
میگا یک اندیشکده و جنبش فکری است؛ حرکتی که تلاش میکند اسلام را در جهان امروز بازخوانی کرده، جایگاه حقیقی آن را در عرصه جهانی یادآوری نماید و مسیرهایی نوین و راهبردی برای آینده امت اسلامی و بشریت ارائه دهد.
بر اساس این گزارش، علی پاک باخته گان زنجانی، نماینده اندیشکده میگا 《Make Islam Great Again》و خالق قرآن کوین اظهارکرد: میگا یک اندیشکده و پویش جهانی است که مأموریت دارد اسلام را دوباره به شکوه اخلاقی، فرهنگی و فکریاش بازگرداند و آن را در جهان مدرن بهعنوان منبع امید و الهام معرفی کند.
وی درباره اینکه چرا در شرایط امروز، چنین حرکتی ضروری است؟ گفت: زیرا ما در دنیایی زندگی میکنیم که بحرانهای اخلاقی، اجتماعی و زیستمحیطی همه انسانها را تهدیدمیکند. اسلام با گنجینههای نابش میتواند چارچوبی نو وکارآمد برای پاسخ به این چالشها ارائه دهد.
پیام میگا، انسانی و جهانی است. ارزشهایی مانند عدالت، رحمت، حفاظت از محیط زیست، حمایت ازکودکان و توجه به نیازمندان، مرز دینی نمیشناسد. تجربه تاریخی نشان داده که تفرقه، بزرگترین مانع شکوفایی امت اسلامی بوده است. میگا تلاش نمیکند صرفاً یک حرکت اجرایی باشد، بلکه میخواهد یک چارچوب فکری و راهبردی برای وحدت ارائه دهد. این چارچوب،مسلمانان را دعوت میکند که بر ارزشهای مشترکی همچون عدالت، محبت، خدمت به انسانها و حفظ کرامت انسانى تمرکز کنند.
این فعال اقتصادی و توسعه دهنده بلاکچین حبل المتین با اشاره به جایگاه کودکان از دیدگاه میگا توضیح داد: کودکان، آینده اسلام و بشریت هستند. در میگا، نگاه ما به کودکان صرفاً آموزشی نیست؛ بلکه راهبردی و تمدنی است. ما چارچوبهایی ارائه میدهیم که آموزههای الهی وقرآنی را با زبانی ساده و کودکانه منتقل کند، و مهارتهای زیستن در جهان مدرن را آموزش دهد
وی در پاسخ به این سوال که موضوع حیوانات و محیط زیست چرا دراندیشه میگا《Make Islam Great Again》 جایگاهی ویژه یافته است؟ گفت: قرآن و سنت پیامبر اکرم (ص) بارها بر احترام به طبیعت و حیوانات تأکید کردهاند. میگا تلاش میکند این پیامهای اسلامی را به زبان امروز بازخوانی کند و آموزش نسل آینده در این زمینه را ترویج دهد.
پاک باخته گان زنجانی در مورد نقش میگا در حوزه فناوری و اقتصاد و بهویژه درباره فناوریهایی مانند بلاکچین و پروژههایی چون قرآن کوین ، توضیح داد: در میگا، ما تأکید داریم که باید بین فناوری و پروژه تفاوت قائل شد. نقش میگا، ارائه چارچوب فکری و اخلاقی است تا این ابزارها بهطور شفاف و عادلانه در راستای ارزشهای انسانی و اسلامی بهکار گرفته شوند.اربعین در نگاه میگا چه جایگاهی دارد؟ پاک باخته گان زنجانی در این مورد گفت: اربعین تنها یک مراسم مذهبی نیست؛ بلکه یک پدیده جهانی از عدالت، ایثار و همبستگی انسانی است. در نگاه میگا، اربعین یک مدل راهبردی است که نشان میدهد چگونهایمان میتواند میلیونها انسان را متحد کند.
وی با اشاره به موضوع ساخت تمدن نوین اسلامی گفت: معتقدم اسلام بهعنوان یک منبع فکری و اخلاقی، باید الهامبخش بازسازی جوامع ما شود؛ از خانههای امن و مدارس پویا تا درمانگاهها و مکانهای معنوی.
میگا، در واقع یک اندیشکده است و نقشش طراحی چارچوبها، ارائه نقشه راه و الهامبخشی به سردمداران، سازمانها و کنوانسیونهاست تا بر اساس این چارچوبها اقدام کنند.
ما اندیشکدهای هستیم که ایدهها و مدلها را طراحی میکنیم تا مجریان در سطح جهانی و محلی بتوانند از آنها بهره بگیرند.
وی در پاسخ به این سوال که میگا چگونه نگاه خود را در زمینه ساخت خانهها و مکانهای عمومی با نیازهای امروز هماهنگ میسازد؟ گفت: خانه در اسلام تنها یک سرپناه نیست؛ جایی است برای تربیت، امنیت، و آرامش.میگا در قالب یک اندیشکده، تلاش میکند الگوهای نوین معماری و اجتماعی را پیشنهاد دهد که هم الهامگرفته از ارزشهای اسلامی باشد و هم پاسخگوی نیازهای مدرن.
بهطور مثال، تأکید ما بر خانههایی است که در آن احترام به کودکان و سالمندان محور باشد، انرژی پاک و فناوریهای سبز در ساخت آن بهکار رود و محلههایی بسازد که همسایگی و همکاری در آن معنا داشته باشد.ما این الگوها را در اختیار سردمداران، سیاستگذاران و نهادهای بینالمللی قرار میدهیم تا الهام گرفته و در عمل پیاده کنند.
وی درباره اینکه در مورد مدارس و آموزش نسل آینده، چه طرحی در اندیشه MIGA وجود دارد؟ توضیح داد: مدرسه، ستون فقرات تمدن است.در MIGA، ما مدارس را کانونهایی برای پرورش انسانهای متعهد و آگاه میدانیم.
برنامههای پیشنهادی شامل آموزش علمی و دینی، مهارتهای زندگی، حفاظت از محیط زیست و حقوق حیوانات، و پرورش رهبران جوان است.ما چارچوبهایی را طراحی میکنیم که میتواند در اختیار دولتها، کنوانسیونهای آموزشی و نهادهای بینالمللی قرار گیرد تا نسل آیندهای سازنده تربیت شود.
وی با بیان اینکه درمانگاهها و مکانهای معنوی در نگاه MIGA اهمیت دارند افزود: این مکانها قلب تپنده اجتماع هستند.درمانگاهها نماد رحمت و خدمت به نیازمندان هستند و مکانهای معنوی، نماد آرامش روحی و همبستگیاند.
MIGA این مراکز را نهفقط فیزیکی، بلکه مراکز تمدنی میداند که باید با فناوریهای نوین و اخلاق اسلامی همراه شوند
وی درباره اینکه میگا چه نقشی برای همکاری با کنوانسیونها و نهادهای جهانی قائل است؟ گفت: ما معتقدیم آینده اسلام تنها در همکاری درونامت خلاصه نمیشود.MIGA با ارائه چارچوبهای فکری و ارزشهای مشترک انسانی، زمینه همکاری با کنوانسیونها و نهادهای جهانی را فراهم میکند.
بهطور نمونه، در زمینه حقوق کودک، چارچوبهای قرآنی و اخلاقی را با قوانین بینالمللی همسو میسازیم و در محیط زیست، آموزههای اسلامی را به زبان جهانی ارائه میدهیم و در فناوریهای نوین، بر شفافیت، عدالت و مسئولیتپذیری تأکید میکنیم.این همکاریها موجب میشود که اسلام بهعنوان شریکی جدی در حل بحرانهای جهانی شناخته شود.
وی در عین حال بیان کرد: MIGA با ارائه نقشه راههای تمدنی، نشان میدهد که اسلام نه یک موضوع تاریخی، بلکه یک راهحل مدرن و آیندهنگر است.این نگاه، رهبران را به اسلام بهعنوان الگوی تمدنی جهانی نزدیکتر میکند.
پاک باخته گان زنجانی بر تاکید میگا به اقتصاد پایدار اشاره کرده و گفت: اقتصاد پایدار اساس عدالت اجتماعی و پیشرفت جوامع است. بدون اقتصاد سالم، هیچ تمدنی پایدار نخواهدماند.
فناوری نیز در نگاه MIGA ابزاری برای خدمت به انسان،عدالت و شفافیت است، نه صرفاً ابزاری برای سود اقتصادی.
نگاه MIGA فقط محدود به مسلمانان نیست، بلکه جنبشی جهانی است. پیام آن برای همه انسانهاست، فارغ از دین و قومیت.
بهعنوان یک اندیشکده، چارچوبهایی برای اقتصادی عدالتمحور و پایدار ارائه میدهد. این الگوها براصول شفافیت، توزیع عادلانه فرصتها، و حمایت از اقشارآسیبپذیر بنا شدهاند. همچنین تأکید ما بر استفاده از منابع پاک، توسعه صنایع بومی، و حمایت از پروژههای اجتماعی همچون ساخت خانهها، مدارس، درمانگاهها و مکانهای معنوی است.
وی در مورد نقش فناوریهای نوین مانند بلاکچین در نگاهMIGA اظهار داشت: فناوریهای نوین، بهویژه بلاکچین، فرصتی بینظیربرای شفافیت، عدالت و اعتمادسازی هستند. MIGA این فناوریها را بهعنوان ابزارهایی برای مدیریت مالی شفاف،جلوگیری از فساد، و حمایت از پروژههای خیریه و اجتماعی معرفی میکند. البته باید میان فناوری (مثل بلاکچین) وپروژههای مشخص (مثل Quran Coin) تفاوت قائل شد؛MIGA نگاه راهبردی دارد، نه اجرایی.
میگا از ارزشهای مشترک انسانی سخن میگوید. وقتی درباره حمایت از کودکان، حقوق حیوانات، حفاظت ازمحیط زیست و توسعه پایدار حرف میزنیم، اینهاموضوعاتی جهانی هستند که برای همه انسانها اهمیت دارند. پیام MIGA این است که اسلام میتواند الهامبخش راهحلهایی برای چالشهای جهانی باشد.
هدف MIGA این است که اندیشههایش برای سردمداران، کنوانسیونهای بشردوستانه و نهادهای جهانی جذاب و الهامبخش باشد. ما مدلها و چارچوبهایی ارائه میدهیم که میتواند مبنای سیاستگذاریها،همکاریهاو پروژههای جهانی قرار گیرد.
مبگا، معتقد است هیچ تمدنی بدون توجه به کودکان، محیط زیست و حیوانات پایدار نخواهد بود. به همین دلیل، ما آموزش کودکان، حفاظت از منابع طبیعی، وحمایت از حیوانات را بخشی از نقشه راه تمدنی خودمیدانیم.
وی تاکید کرد: هیچ تمدنی بدون پیوند دلها و همکاری انسانهاپایدار نمیماند.کرامت انسانی یعنی ارزش برابر همه انسانها، فارغ از دین، نژاد یا ملیت.
نگاه MIGA جهانی است و همه انسانها رادربرمیگیرد و بر این باور است که همبستگی اجتماعی،نهتنها میان مسلمانان، بلکه میان همه ملتها باید شکل گیرد. این همبستگی بر ارزشهای مشترک انسانی مانند عدالت،رحمت، و حفاظت از محیط زیست بنا میشود. به همین دلیل،ما پروژههایی همچون ساخت خانههای امن، مدارس پویا،درمانگاهها و مکانهای معنوی را بهعنوان بسترهای تقویت همبستگی پیشنهاد میدهیم.
کرامت انسانی اساس همه اقدامات MIGA است. مامعتقدیم هیچ انسانی نباید در فقر، بیعدالتی یا تبعیض زندگی کند. این اصل، چارچوب همه طرحهای ما را شکل میدهد، از حمایت از کودکان تا پاسداشت حقوق حیوانات ومحیط زیست.
مبگا معتقد است که همکاری با نهادهای بینالمللی وکنوانسیونهای بشردوستانه، راهی برای جهانیسازی این ارزشهاست.
وقتی ما از کودکان، محیط زیست، یا فناوریهای عادلانه سخن میگوییم، این موضوعات در سطح جهانی قابلدرک و حمایت هستند.
مکانهای معنوی در نگاه MIGA صرفاً محل عبادت نیستند، بلکه مراکز همبستگی، گفتوگو، و خدمت اجتماعیاند. این مکانها میتوانند پیوندی میان نسلها وفرهنگها ایجاد کنند.
پیام MIGA این است که همبستگی و کرامت انسانی تنها راه مقابله با بحرانهای جهانی است. ما از سردمداران میخواهیم که از این جنبش فکری حمایت کنند تا جهانی عادلانهتر و پایدارتر ساخته شود