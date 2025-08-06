«معجون کورتیزول» چیست؟
یک نوشیدنی تقویت سلامتی که به «معجون کورتیزول» معروف شده است، در تیکتاک فراگیر شده و همزمان سازندگان آن مدعی هستند که این نوشیدنی استرس را کاهش میدهد، انرژی را بازمیگرداند و هورمونها را متعادل میکند؛ اما پزشکان چه میگویند؟
کورتیزول اغلب بهعنوان «هورمون استرس» شناخته میشود، اما نقشهایی اساسی در تنظیم سوختوساز، التهاب، فشار خون و چرخه خواب و بیداری ایفا میکند. کارشناسان تاکید میکنند که نوسانات سطح کورتیزول طبیعی و مفید است، مگر اینکه با استرس مزمن یا بیماری زمینهای همراه باشد.
این نوشیدنی معمولا قبل از خواب نوشیده میشود. دستورالعملهای رایج برای تهیه آن شامل آب نارگیل برای تامین الکترولیتها، آب پرتقال یا آب لیمو برای تامین ویتامین سی (C)، مقدار کمی نمک و گاهی پودر منیزیم است. برخی نسخهها نیز برای طعم و ایجاد گاز به آن کرم تارتار (پتاسیم تارتارات) یا آب گازدار اضافه میکنند.
هواداران این نوشیدنی پرطرفدار پیشنهاد میکنند که این ترکیب با از دست رفتن مواد مغذی «بر اثر استرس» مقابله میکند، اما اجماع پزشکی عمدتا با این ادعا مخالف است.
براساس مقالهای که اخیرا در وبسایت هلثلاین (Healthline) منتشر شد، خود این معجون مزایای سلامتی اثباتشدهای ندارد. کارشناسانی که با آنها مصاحبه شده است، گفتند که اگرچه موادی مانند منیزیم، پتاسیم، سدیم و ویتامین سی ممکن است به سلامت کلی کمک کنند، اما وجود آنها در یک وعده به احتمال زیاد تاثیر قابلتوجهی در کاهش کورتیزول یا استرس ندارد.
با این حال، یک ماده در مقایسه با بقیه جلب توجه میکند و متمایز است.
«بث ادواردز»، متخصص تغذیه گفت: منیزیم یک ماده مغذی بسیار قدرتمند است که مسئول صدها فرایند بیوشیمیایی در بدن است.
او افزود: وقتی ما دورههای پراسترس را تجربه میکنیم، بدنمان ذخایر منیزیم را سریعتر مصرف میکند و میسوزاند، بهعلاوه وقتی تحت استرس قرار داریم، منیزیم بیشتری را از طریق ادرار دفع میکنیم. بنابراین، جبران و پر کردن مجدد سطح آن مفید است.
«امی پریـجونز»، متخصص تغذیه نیز افزود: کورتیزول بالا میتواند به از دست رفتن الکترولیتها منجر شود. کمبود الکترولیت میتواند باعث برخی از علائم مرتبط با استرس شود.
درنتیجه، برخی افراد ممکن است استفاده از مکمل منیزیم را مفید بدانند. با این حال، متخصصان تغذیه گفتند که مردم نباید معجون کورتیزول را بهمثابه درمانی کامل برای استرس در نظر بگیرند، بهویژه قبل از خواب، زیرا در حال حاضر هیچ مطالعه بالینی دقیقی این نوشیدنی را به کاهش قابلتوجه سطح کورتیزول مرتبط نکرده است.
پریـجونز گفت: قندهای موجود در آب پرتقال به دلیل جدا بودن از فیبر موجود در میوه کامل، بهسرعت وارد جریان خون میشوند. افزایش سریع قند خون قبل از خواب باعث افت بعدی قند خون میشود، زیرا بدن انسولین ترشح میکند.
پریـ جونز افزود که خواب بد و بیکیفیت ممکن است سطح کورتیزول را در روز بعد افزایش دهد.
به گزارش ایندیپندنت، این کارشناس گفت که اگر قصد امتحان کردن معجون کورتیزول را دارید، بهتر است آن را در زمان زودتری در روز و همراه با یک وعده غذایی بنوشید تا خطر افزایش قند خون کاهش یابد. اما از عوارض جانبی احتمالی این نوشیدنی آگاه باشید.
پریـجونز گفت: آب گازدار موجود در این دستورالعمل ممکن است باعث بروز علائم گوارشی مانند نفخ، رفلاکس یا گاز شود که آن هم ممکن است به خواب بد و با کیفیت پایین منجر شود.
هر دوی این متخصصان تغذیه به کسانی که کنجکاو امتحان کردن این معجون هستند، توصیه کردند که برای مدیریت استرس به روشهای دیگری روی بیاورند ازجمله توجه به شکل کلی و مطابق با استانداردهای سلامتی در زمینه فعالیت و تحرک بدنی، رژیم غذایی و خواب.