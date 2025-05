این چراغ‌ها از طرح ستاره‌ای مدل‌های E-Class و CLA الهام گرفته‌اند. جلوپنجره‌ی بازطراحی‌شده با لوگوی نورانی مرسدس و دو دریچه روی گلگیرهای عقب دیده می‌شود که احتمالاً به پیشرانه‌ی پلاگین هیبریدی اشاره دارند.

با توجه به عدم پوشش استتاری بخش‌هایی چون سپر عقب و بدنه‌ی جانبی، تغییرات ظاهری اصلی در چراغ‌ها متمرکز شده و انتظار تغییرات گسترده در فضای داخلی نمی‌رود.

مرسدس قصد دارد با فیس‌لیفت C کلاس جایگاه خود را در بازار سدان‌ها و استیشن‌های کامپکت تثبیت کند. احتمال اضافه‌شدن سیستم اطلاعات‌سرگرمی پیشرفته‌تر، مشابه MBUX Superscreen مدل E کلاس، وجود دارد.

نسخه‌ی جدید C 63 شاید به پیشرانه‌ی ۶ سیلندر خطی مجهز شود. مرسدس تاکنون این خبر را تأیید یا تکذیب نکرده است.

خودرو رؤیت‌شده می‌تواند یکی از نسخه‌های C 300e، C 300de یا C 400e باشد. در این میان، تنها C 400e به‌طور پیش‌فرض با سامانه‌ی چهارچرخ‌محرک 4MATIC عرضه می‌شود. همه‌ی این مدل‌ها از موتور برقی ۱۲۷ اسب‌بخاری بهره می‌برند. نسخه‌ی دیزلی C 300de با بهره‌گیری از فناوری EQ Hybrid برد بیشتری دارد و تا ۱۱۷ کیلومتر با باتری ۲۵٫۴ کیلووات‌ساعتی طی می‌کند.

در بازار آمریکا، تنها نسخه‌ی پلاگین هیبریدی سال ۲۰۲۵ مدل C 63S E-PERFORMANCE خواهد بود که با وجود برد کم، توان خروجی ۶۷۱ اسب‌بخار و گشتاور ۱۰۲۰ نیوتن‌متر دارد.

منبع زومیت

