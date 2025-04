کشف شاهکار ۴۱ میلیون دلاری

تابلوی گمشده‌ای از «جی.ام.دبلیو. ترنر» (J.M.W. Turner) با منظره‌ای از شهر ونیز اخیراً در وین کشف شده و تحلیل‌های علمی صحت اصالت آن را تأیید کرده‌اند؛ تحلیلی که این اثر را به‌طور شگفت‌انگیزی با یکی دیگر از آثار مشابه موجود در یک موزه بزرگ مرتبط می‌کند. اکنون این بوم نقاشی با قیمت ۳۸ میلیون یورو (۴۱ میلیون دلار) برای فروش عرضه شده است.

این نقاشی با عنوان «ونیز از کانال Giudecca، با نمای کلیسای سنت ماریا دلا سلوته»(Venice, seen from the Canale della Giudecca, with the church of Santa Maria della Salute) سال‌ها توسط کارشناسان هنری بررسی شده بود و اغلب به عنوان اثر «منسوب به ترنر» شناخته می‌شد. اما پاییز گذشته، تحقیقات جدیدی به کمک اسکن اشعه ایکس این گمانه را تأیید کرد و تشخیص داده شد که این نقاشی به سال ۱۸۴۰ تعلق دارد. این یافته به طور قطعی نشان می‌دهد که این تابلو خواهر گمشده یکی از نسخه‌های دیگر این منظره است که در همان سال نقاشی شده و اکنون در موزه ویکتوریا و آلبرت لندن نگهداری می‌شود.

این تحلیل توسط دو کارشناس برجسته در اتریش انجام شد: دکتر فرانتس اسمولا( Dr. Franz Smola)، متصدی هنر قرن ۱۹ و ۲۰ در موزه Belvedere وین، و دکتر کاتیا اشترفـلینگر(Dr. Katja Sterflinger)، رئیس مؤسسه فناوری و علم در هنر در آکادمی هنرهای زیبای وین.

نقاشی، نخستین بار در سال ۲۰۲۲ توجه «اسمولا» را در نمایشگاه «زنده‌باد ونیز! اختراع ونیز در قرن ۱۹» در موزه Belvedere جلب کرد. در پی آن، تحلیل تخصصی رنگدانه‌ها انجام شد و نتیجه گرفت که رنگ‌های به‌کاررفته متعلق به پالت رنگی ترنر بوده‌اند. این یافته اکنون با تحلیل‌های اشعه ایکس تأیید شده است.

«اسمولا»‌ در گفت‌وگو با ArtDependence گفت: «تمام شواهد علمی نشان می‌دهد که این تابلو بدون تردید از ترنر است. این یک کشف باشکوه از یک شاهکار هنری در وین است.»

گالری Artziwna، اکنون این اثر را به‌طور انحصاری با قیمت ۳۸ میلیون یورو برای فروش ارائه کرده است.

رکورد فروش گران‌ترین نقاشی اثر ترنر در حراجی، در سال ۲۰۱۴ در ساتبیز لندن ثبت شد؛ زمانی که تابلوی «رُم، از کوه آوِنتاین» (۱۸۳۵) به قیمت ۳۰.۳ میلیون پوند (۴۷.۴ میلیون دلار) فروخته شد.

البته هنوز تمام متخصصان آثار ترنر نظر خود را درباره این نقاشی ابراز نکرده‌اند. در حالی که موزه ویکتوریا و آلبرت لندن در جریان کشف قرار گرفته است، کارشناسان تیت بریتانیا که بزرگ‌ترین مجموعه آثار ترنر را در اختیار دارد، دعوت‌ها برای بررسی علمی را نادیده گرفته‌اند. این تحقیق بیشتر بر پایه متون تخصصی موجود از جمله نسخه دوم کاتالوگ جامع آثار ترنر، که اکنون ۴۰ سال از انتشارش می‌گذرد، انجام شده است.

موزه تیت در پاسخ به پرسشی درباره این انتساب جدید نظری اعلام نکرده است.

به گفته پژوهشگران اتریشی، این کشف می‌تواند زمینه‌ساز تحقیقات تازه‌ای درباره آثار ترنر باشد.

اشترفـلینگر به ArtDependence گفت: «ما توانستیم با استفاده از فلورسانس اشعه ایکس و تحلیل FTIR، احتمال استفاده از رنگدانه زرد روغنی (aureolin) را در این نقاشی مشخص کنیم. این یک یافته جدید در زمینه پژوهش‌های مرتبط با ترنر است که نشان می‌دهد پالت رنگی او گسترده‌تر از چیزی است که پیش‌تر تصور می‌شد. با تجهیزات تحلیلی امروزی، شاید بتوان این رنگ را در دیگر آثار او نیز تشخیص داد.»

ترنر، که به‌خاطر نقاشی کردن منظره‌های طبیعی و مناظر شهری با فضاسازی‌های شاعرانه‌اش شهرت دارد، چندین بار ونیز را نقاشی کرده است. او که در سال ۱۷۷۵ در لندن به دنیا آمد، در سال ۱۸۴۰ در میانه دهه شصت زندگی‌اش بود و در آن زمان یکی از تحسین‌شده‌ترین نقاشان اروپا به شمار می‌رفت؛ هنرمندی که بسیاری از نوآوری‌های مدرنیسم را از پیش رقم زده بود.

امسال، مصادف با ۲۵۰مین سال تولد ترنر، مجموعه‌ای از نمایشگاه‌ها در سراسر بریتانیا به‌افتخار او برگزار شده است.

در آمریکا نیز، مرکز هنر بریتانیایی دانشگاه ییل به‌تازگی با نمایشگاه «ترنر: عاشقانه و واقعیت» بازگشایی شده که تا ژوئیه ادامه دارد، و موزه‌های Taft و سینسیناتی در اوهایو، نمایشگاهی مشترک از آبرنگ‌های ترنر را تا ژوئن به نمایش گذاشته‌اند. همچنین، نمایشگاه «گفت‌وگو با ترنر» توسط موزه تیت برگزار شده است.

این اثر در اکتبر سال جاری در موزه هنر پودانگ (Museum of Art Pudong) در شانگهای به نمایش گذاشته خواهد شد.

منبع ايسنا

انتهای پیام/