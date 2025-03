واکنش جالب تیلور سوئیفت به آلبومی که سلنا گومز برای نامزدش ساخت

پس از انتشار آلبوم جدید سلنا گومز، "I Said I Love You First" تیلور سوئیف در صحه اینستاگرامش با تمجد از سلنا گومز و آلبوم جدیدش نوشت: «او خدای من. من عاشق این آلبوم هستم.»

این در شرایطی بود که تیلور سوئیفت که در اقدامی بی سابقه بیشتر از صد روز در صفحه اینستاگرامش هیچ محتوایی منتشر نکرده بود و پس از این مدت زمان طولانی برای تعریف از آلبوم سلنا گومز این رکورد را شکست.

این آلبوم که در ۲۱ مارس منتشر شد، اولین آلبوم گومز از زمان "Rare" در سال ۲۰۲۰ است. طرفداران گومز از حمایت سوئیفت خوشحال شدند، اما پیش از آن، برخی کاربران در شبکه اجتماعی X (توییتر سابق) از اینکه دیگر سلبریتی‌ها از آلبوم جدید سلنا حمایت نکرده‌اند، گلایه کرده بودند.

همچنین، برخی از هواداران از شرکت ضبط Interscope Records به دلیل تبلیغ ضعیف این پروژه انتقاد کردند و نوشتند که این شرکت از لحاظ بازاریابی ضعیف عمل کرده است.

پیش از انتشار آلبوم، اسپاتیفای مصاحبه‌ای ۳۳ دقیقه‌ای با سلنا گومز و بنی بلانکو منتشر کرد که درباره روند ساخت این آلبوم صحبت کرده بودند. گومز در این مصاحبه توضیح داده که بلانکو از مکالمات روزمره آن‌ها الهام می‌گرفته و جملات او را برای ساخت ترانه‌ها یادداشت می‌کرده است.

