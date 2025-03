ریمیک بازی «SW:KOTOR» هنوز در دست ساخت است

با معرفی بازی «Warhammer ۴۰۰۰۰: Space Marine ۳» و موفقیت بسیارِ نسخه پیشین این بازی, آقای «تیم ویلیتس» مدیر ارشد خلاقِ شرکت «Saber Interactive» در توییت ذیل اشاره کرد تمامی بازی‌های معرفی شده توسط آنها هنوز در دست ساخت است و چیزی کنسل نشده.

ویلیتس:«Saber Interactive یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های بازی سازیِ مستقل دنیاست — ما در حال کار بر روی بسیاری بازی‌ها در ژانرهای مختلف هستیم. و همه عناوین معرفی شده توسط ما هنوز در دست توسعه هستند. وقتی اطلاعات باحالی برای اشتراک گذاری داشتیم حتما آن را به اشتراک شما خواهیم گذاشت.»

مشخصا بزرگترین عنوانی که هدف صحبت‌های آقای «ویلیتس» بود بازی «STAR WARS: Knights Of The Old Republic Remake» است که با معرفی آن در مراسم «E۳» سال ۲۰۲۱ میلادی, هنوز بعد از ۴ سال خبرهای زیادی را به دنیای بازی ارایه نداده است. شایعاتی همیشه مبنی بر کنسل شدن این بازی وجود داشتند و در آپریل سال ۲۰۲۴ نیز, مدیر عامل شرکت «Saber Interactive», آقای «مَتیو کارچ» نیز تایید کرد این بازی از اختیار «Embracer Group» خارج شده و حالا در دست «Saber Interactive» است. او اشاره کرد:«مشخصا ما هنوز داریم بر روی این بازی کار میکنیم.» … « بارها این بازی در اخبار بوده (شایعات کنسل شدن و جا به جایی شرکت‌ها). و چیزی که به شما میگم اینه که این بازی هنوز زنده و سلامت است, و ما در تلاش هستیم از توقعات هوادار پیش‌تر بریم.»

با اینکه «ویلیتس» و «کارچ» همیشه به زنده بودن این پروژه و ادامه توسعه این بازی اشاره میکنند، اما هنوز بعد از ۴ سال، کوچک‌ترین خبر رسمی از آنها درباره این گیم دریافت نکردیم و چیزی بیش از تریلر اولیه این بازی وجود ندارد.

منبع صبا

انتهای پیام/