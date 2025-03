God of War Ragnarok را با اسکین Dark Odyssey بازی کنید/ هدیه جذاب سونی به مناسبت بیست سالگی کریتوس!

سونی با جشن گرفتن بیستمین سالگرد God of War مجموعه‌ای از محتوای ویژه، تخفیف‌های جذاب و نمایشگاه هنری اختصاصی را برای طرفداران این سری محبوب ارائه کرده است. از بازگشت اسکین افسانه‌ای Dark Odyssey در God of War Ragnarok گرفته تا عرضه عروسک عظیم یورمونگاند و مجموعه موسیقی وینیل، این رویداد فرصتی استثنایی برای عاشقان کریتوس و دنیای اساطیری او خواهد بود.

بازگشت اسکین Dark Odyssey در God of War Ragnarok

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این جشن، بازگشت اسکین Dark Odyssey برای کریتوس است که نخستین بار در God of War II معرفی شد. در سال ۲۰۰۷، برای به دست آوردن این اسکین بازیکنان مجبور بودند بازی را در حالت سخت‌ترین درجه یعنی God Mode تمام کنند. اما این بار شرایط بسیار ساده‌تر است و هر کسی که نسخه‌ای از God of War Ragnarok داشته باشد، می‌تواند از ۲۰ مارس ۲۰۲۵ این اسکین را به‌طور رایگان دریافت کند.

این مجموعه شامل اسکین سیاه و طلایی کریتوس، زره، سلاح‌ها، سپرها و تجهیزات هماهنگ برای آترئوس و فریا است. البته یک نکته وجود دارد: اسکین‌های اسلحه Dark Odyssey فقط برای سلاح‌هایی در دسترس خواهند بود که به حداکثر سطح ارتقا رسیده باشند. از طرف دیگر، استودیوی سانتا مونیکا یک قابلیت جدید اضافه کرده که به بازیکنان امکان می‌دهد ظاهر اتصالات اسلحه‌ها و سپرها را تغییر دهند.

محصولات جدید: آثار هنری، کتاب‌ها، موسیقی‌های وینیل و یک عروسک عظیم یورمونگاند

علاوه بر محتوای درون‌بازی، سونی مجموعه‌ای از محصولات خاص God of War را عرضه می‌کند. یکی از این محصولات، مجموعه‌ای از آثار هنری الهام‌گرفته از God of War Ragnarok است که شامل اثری چشم‌نواز از هنرمند اولی هاف نیز می‌شود. همچنین، یک مجموعه دو جلدی از کتاب‌هایی که روند توسعه این فرنچایز را از سال ۲۰۰۵ شرح می‌دهد در دسترس خواهد بود که نگاهی عمیق به خلق جهان حماسی کریتوس ارائه می‌دهد.

علاقه‌مندان به موسیقی نیز می‌توانند یک مجموعه عظیم ۱۳ دیسکی وینیل را تهیه کنند که موسیقی تمام بازی‌های God of War را شامل می‌شود. همچنین، برای اولین بار، موسیقی سه‌گانه یونانی نیز به‌صورت جداگانه در قالب مجموعه‌های دو دیسکی وینیل عرضه خواهد شد.

اما شاید خاص‌ترین محصول این مجموعه، یک عروسک عظیم ۱۷۰ سانتی‌متری از یورمونگاند، مار عظیم‌الجثه، باشد. این عروسک حتی دارای یک زبان مغناطیسی است که می‌تواند تبر لیویاتان جداشدنی را در دهان خود نگه دارد و یک المان تعاملی جالب به آن اضافه کند.

این نمایشگاه که از ۱۵ تا ۲۳ مارس ادامه دارد، شامل آثار هنری جدید الهام‌گرفته از این فرنچایز، کانسپت آرت‌های بازی‌ها و یادگاری‌های منحصربه‌فردی خواهد بود که به بازدیدکنندگان نگاهی عمیق‌تر به تکامل بصری این سری ارائه می‌دهد.

برای تکمیل این جشن بزرگ، سونی تخفیف‌های ویژه‌ای روی برخی از بازی‌های God of War ارائه می‌دهد. اعضای PlayStation Plus Premium و Extra می‌توانند سه بازی God of War Ragnarok، God of War (2018) و God of War III Remastered را از طریق کاتالوگ بازی‌ها دریافت کنند. کاربران رایانه‌های شخصی نیز می‌توانند نسخه God of War (2018) را با قیمت ۲۰ دلار و God of War Ragnarok را با قیمت ۴۸ دلار روی استیم خریداری کنند.

