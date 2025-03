ایلان ماسک: مشغول خواندن کتابی در مورد ایران هستم

ایلان ماسک با انتشار پستی در شبکه اجتماعی اکس:

مشغول خواندن کتاب «The Persian Expedition: The March of the Ten Thousand» است. این کتاب داستان خروج نیروهای یونانی از ایران پس از شکست کودتای کوروش کوچک را روایت می‌کند.

در این واقعه تاریخی، کوروش کوچک با ۱۰ هزار نیروی یونانی وارد ایران می‌شود تا با شکست اردشیر دوم، تخت پادشاهی هخامنشیان را تصاحب کند اما در این راه کشته می‌شود و فرماندهانش شکست می‌خورند. در ادامه، یکی از فرماندهان یونانی به نام «گزنفون» باوجود مشکلات فراوان، نیروهای یونانی را از ایران خارج می‌کند.

