در تلگرام ممکن است بدون اجازه‌، توسط افراد ناشناس یا ربات‌ها به گروه‌ها و کانال‌های مختلف اضافه شوید. این مشکل باعث دریافت پیام‌های تبلیغاتی و محتوای ناخواسته می‌شود. اگر شما هم از این موضوع ناراضی هستید و می‌پرسید که چگونه اد تلگرام را ببندیم، در ادامه خواهیم دید که چگونه در تلگرام از اجازه اد شدن جلوگیری کنیم.

برای جلوگیری از اضافه شدن در گروه تلگرام توسط ربات یا اشخاص در اپلیکیشن و تلگرام دسکتاپ طبق روش های گفته‌شده عمل کنید.

جلوگیری از اضافه شدن در گروه تلگرام در اپلیکیشن

به بخش Settings (تنظیمات) تلگرام بروید.

وارد Privacy and Security (حریم خصوصی و امنیت) بشوید.

در بخش Privacy (حریم خصوصی) روی Invites (دعوت‌ها) ضربه بزنید.

در قسمت WHO CAN ADD ME (چه کسی می‌تواند مرا به گفتگوهای گروهی اضافه کنند؟) گزینه‌ی Nobody (هچکس) را انتخاب کنید.

در صورت نیاز، می‌توانید برخی افراد مورد اعتماد را در بخش افزودن استثناها (Add Exceptions) اضافه کنید یا با انتخاب My Contacts (مخاطبین من) فقط به مخاطبینتان اجازه‌ی اضافه‌کردن شما به گروه‌ها یا کانال‌ها را بدهید.

جلوگیری از اد کردن بدون اجازه در تلگرام دسکتاپ

تلگرام دسکتاپ را باز کنید.

روی منوی سه‌خط در بالا سمت چپ کلیک کنید.

وارد بخش Settings و Privacy and Security شوید.

گزینه‌ی Groups & Channels را انتخاب کنید.

تنظیمات را روی Nobody قرار دهید تا هیچ‌کس نتواند شما را به گروه‌ها و کانال‌ها اضافه کند.

