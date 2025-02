«رؤیاها»ی نروژ «خرس طلایی» را از آن خود کرد

اعضای هیأت داوران بخش رقابتی «اصلی» این رویداد معتبر و درجه یک سینمای جهان که عبارت بودند از؛ «تاد هینز» Todd Haynes فیلمنامه‌نویس و کارگردان ـ رئیس هیئت داوران از کشور آمریکا، «نبیل عیوش» Nabil Ayouch کارگردان مراکشی مقیم کشور فرانسه، خانم «فن بینگ‌بینگ» Fan Bingbing بازیگر از کشور چین، خانم «بینا دیگلر» Bina Daigeler طراح لباس از کشور آلمان، «رودریگو مورنو» Rodrigo Moreno کارگردان از کشور آرژانتین، خانم «ایمی نیکلسون» Amy Nicholson منتقد فیلم از کشور آمریکا و همچنین خانم «ماریا شریدر» Maria Schrader بازیگر و کارگردان از کشور آلمان؛ آرای خود را بدین شرح اعلام کردند:

جایزه خرس طلا

جایزه «خرس طلایی» بهترین فیلم به فیلم سینمایی «رؤیاها» Dreams به کارگردانی «داگ یوهان داگرود» Dag Johan Haugerud و به تهیه‌کنندگی مشترک «ینگو شیتر» Yngve Sæther و «هِگ هوف هوتون» Hege Hauff Hvattum از کشور نروژ تعلق گرفت.

جایزه بزرگ «خرس نقره‌ای» هیئت داوران

جایزه بزرگ «خرس نقره‌ای» هیأت داوران در این دوره از جشنواره، به فیلم سینمایی «مسیر آبی» The Blue Trail به کارگردانی «گابریل ماسکارو» Gabriel Mascaro محصول مشترک کشورهای برزیل، مکزیک، شیلی و هلند اهدا شد.

جایزه «خرس نقره‌ای» هیأت داوران

جایزه «خرس نقره‌ای» هیأت داوران نیز به فیلم سینمایی «پیام» The Message به کارگردانی «ایوان فاند» Iván Fund محصول مشترک کشورهای آرژانتین، اسپانیا و اروگوئه رسید.

جایزه «خرس نقره‌ای» بهترین کارگردانی

جایزه «خرس نقره‌ای» بهترین کارگردانی هفتاد و پنجمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم «برلیناله» به «هو مِنگ» Huo Meng برای کارگردانی فیلم سینمایی «زندگی در سرزمین» Living the Land محصول کشور چین تعلق گرفت.

جایزه «خرس نقره‌ای» بهترین بازیگری نقش اول

جایزه «خرس نقره‌ای» برای بهترین بازیگری خلاق و پیشرو نقش اول به خانم «ُرز بیِرن» Rose Byrne برای بازی در فیلم سینمایی «اگر پا داشتم به تو لگد می‌زدم» If I Had Legs I’d Kick You به کارگردانی «مری برونشتاین» Mary Bronstein از کشور آمریکا اهدا شد.

جایزه «خرس نقره‌ای» بهترین بازیگر نقش مکمل

جایزه «خرس نقره‌ای» برای بهترین بازیگر نقش مکمل به «اندرو اسکات» Andrew Scott برای بازی در فیلم سینمایی «ماه آبی» Blue Moon به کارگردانی «ریچارد لینکلیتر« Richard Linklater محصول مشترک کشورهای آمریکا و ایرلند رسید.

جایزه «خرس نقره‌ای» بهترین فیلمنامه

جایزه «خرس نقره‌ای» برای بهترین فیلمنامه به «رادو جود» Radu Jude برای نگارش فیلمنامه فیلم سینمایی «کنتیننتال ۲۵» Kontinental ’۲۵ محصول کشورهای رومانی، مجارستان و آلمان تعلق گرفت.

جایزه «خرس نقره‌ای» برای مشارکت هنری برجسته

و همچنین جایزه «خرس نقره‌ای» برای مشارکت هنری برجسته به گروه خلاق فیلم سینمایی «برج یخی» The Ice Tower به کارگردانی «لوسیل هاجی هالیلوویچ» Lucile Hadžihalilović محصول مشترک کشورهای فرانسه و آلمان اهدا شد.

هفتاد و پنجمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم «برلیناله» با مدیریت خانم «تریشیا تاتل» Tricia Tuttle در چندین بخش رقابتی از جمله؛ بخش رقابتی «اصلی»، بخش رقابتی و جدید «چشم‌اندازها» Perspectives، بخش رقابتی «برخوردها» Encounters، بخش رقابتی «پانوراما» Panorama، بخش رقابتی «نسل‌ها» Generations، بخش رقابتی «فُروم» Forum، بخش «فیلم کوتاه»، بخش «مستند» و چندین بخش غیررقابتی از جمله؛ بخش «پانوراما»، بخش ویژه «گالا»، بخش ویژه «برلیناله»، بخش «نمایش سینمای کلاسیک» و ... از روزهای ۲۵ بهمن ماه تا ۵ اسفند ماه جاری (۱۳ تا ۲۳ فوریه ۲۰۲۵) در شهر برلین در کشور آلمان برگزار شد.

