۱۰ سریال گران سال گذشته

پلتفرم‌های محبوبی مانند Disney+ و Netflix نشان داده‌اند که هیچ مشکلی با صرف هزینه‌های هنگفت برای تولیدات تلویزیونی اصلی شان ندارند. در ادامه این مطلب می‌خواهیم شما را با ۱۰ مورد از پرهزینه‌ترین سریال‌های سال ۲۰۲۴ آشنا کنیم.

۱۰- Agatha All Along

۴۰ میلیون دلار

جدیدترین دارایی دنیای مارول که همه را حیرت زده کرد، مینی سریال کمدی تاریک فانتزی Agatha All Along است، یک اسپین‌آف از سریال دیگر دیزنی پلاس با نام وانداویژن که زندگی اسرارآمیز و گذشته آگاتا هارکنس (کاترین هان) را بررسی می‌کند، شخصیتی که پس از گرفتار شدن در دام قدرت جادویی واندا ماکسیموف، تلاش دارد تا مجمعی جدید از جادوگران قدرتمند را با امید بهره برداری از توانایی‌های جادویی اش راه اندازی کند، در حالی که مجبور است با تهدیدات خطرناک قدیمی و جدید مبارزه کند.

هم دیزنی و هم مارول در پروژه‌های پرستاره خود دست و دلباز بوده و آگاتا تمام مدت نیز از این قاعده مستثنی نبود، اگرچه هزینه ۴۰ میلیون دلاری آن باعث شد که برد ویندرباوم، رئیس بخش استریم، تلویزیون و انیمیشن این سرویس، از آن به عنوان “کم هزینه‌ترین نمایش” ساخته شده توسط مارول استودیوز یاد کند. این مینی سریال تحسین گسترده منتقدان و طرفداران را در پی داشته است، در حالی که اپیزود اول در اولین هفته انتشار خود بیش از ۹.۳ میلیون بیننده داشت و استعدادهای بزرگی مانند آوبری پلازا و دبرا جو روپ را به خود جذب کرد.

۹- True Detective: Night Country

۶۰ میلیون دلار

جودی فاستر، بازیگر زن برنده جایزه اسکار، با کالی ریس، هنرپیشه‌ای که قبلاً بوکسور مشهوری بود، برای چهارمین قسمت از سریال درام جنایی کارآگاه حقیقی: سرزمین شب همراه شد، سریالی که داستان آن در شهر خیالی انیس، آلاسکا می‌گذرد، جایی که ناپدید شدن مرموز هشت دانشمند در یک مرکز تحقیقاتی و کشف هولناک زبان بریده شده یک زن، آغاز تحقیقات مقامات محلی را به رهبری یک رئیس پلیس باهوش به نام لیز دانورز و نیروی پلیس بومی آلاسکا، اونجلین ناوارو، در پی دارد.

True Detective اولین نقش اصلی و بزرگسالانه فاستر در یک سریال تلویزیونی از سال ۱۹۷۵ است و به طرز خیره کننده‌ای در لوکیشنی در آلاسکا و ایسلند فیلمبرداری شد، با بودجه قابل توجه ۶۰ میلیون دلارس و اغلب شامل فیلمبرداری‌های شبانه که اغلب در دماهای انجماد تا -۲۳ درجه سانتیگراد انجام می‌شد. سریال سرزمین شب بیشترین بیننده را در کل چهار فصل این سریال به خود اختصاص داد و از دیدگاه منتقدان نیز یک موفقیت بود، به طوری که توسط موسسه فیلم آمریکا به عنوان یکی از بهترین سریال‌های تلویزیونی سال ۲۰۲۴ انتخاب شد و فاستر جایزه امی (و نامزدی گلدن گلوب) را برای هنرنمایی خود در این سریال بدست آورد.

۸- Bridgerton

۷ میلیون دلار برای هر اپیزود/ ۵۶ میلیون دلار

شوندالند با سریال عاشقانه تاریخی و جذاب بریجرتون به گسترش امپراتوری تلویزیونی مستحکم خود ادامه داد، اقتباسی از رمان‌های محبوب جولیا کوئین که در نسخه‌ای جایگزین از دوران نیابت سلطنت لندن در دهه ۱۸۰۰ اتفاق می‌افتد که در آن جامعه در شرایط برابری نژادی اداره می‌شود و هر فصل به کاوش در مناسبات و روابط بین خانواده بسیار صمیمی بریجرتون و هشت خواهر و برادر این خانواده می‌پردازد، در شرایطی که تلاش می‌کنند عشق خود را در میان جامعه اشرافی لندن پیدا کنند.

فصل سوم این سریال پرطرفدار و رکوردشکن نتفلیکس بر کالین بریجرتون (لوک نیوتن) و خواستگاری او از پنه لوپه فدرینگتون (نیکولا کوگلن) متمرکز است و این سریال اعتیادآور به دلیل لباس‌های زیبا و لوکیشن‌ها و دکورهایی که طرفداران را به گذشته می‌برد، مخاطبانش را شگفت‌زده کرده و آنها را بیش از پیش شیفته خانواده بریجرتون کرد. این غول استریمینگ در دادن بودجه به سریال بریجرتون خساست به خرج نداد، به طوری که هر قسمت تقریباً ۷ میلیون دلار و در نتیجه هر فصل ۵۶ میلیون دلار هزینه داشت.

۷- Star Wars: Skeleton Crew

۱۳۶ میلیون دلار

فرانچایز علمی-تخیلی موفق جورج لوکاس یکی از محبوب‌ترین و جذاب‌ترین فرانچایزها از نظر رسانه‌ای در هالیوود است و سریال ماجراجویی حماسی جنگ ستارگان: خدمه اسکلت، این دنیای شگفت‌انگیز را بیشتر بررسی می‌کند و در مورد چهار کودک متفاوت است که سفری هیجان‌انگیز را در کهکشان در تلاشی برای بازگشت به سیاره اصلی خود آت آتین آغاز می‌کنند، در حالی که در این سفر خطرناک خود از یک نیروی بامزه و توانمند به نام جود نا ناوود (جود لا) کمک می‌گیرند.

تولیدات جنگ ستارگان، صرف نظر از اینکه پروژه یک فیلم بزرگ یا سریال باشد، همیشه بودجه‌های هنگفتی دریافت می‌کنند، و Skeleton Crew بودجه هنگفتی معادل ۱۳۶ میلیون دلار داشت و حتی گران‌تر از سریال Mandalorian با ۱۶ میلیون دلار بودجه بود. این سریال خیره‌کننده، بازی درخشان لا را در خود داشته و کشش متقابل او با شخصیت‌های کودک اصلی داستان کاملاً دوست‌داشتنی است، و تصاویر نفس‌گیر و دنیای غرق کننده سریال دلیل دیگری برای باقی ماندن جنگ ستارگان به عنوان یک نماد علمی تخیلی ماندگار و به شدت سرگرم‌کننده است.

۶- Fallout

۱۵۳ میلیون دلار

درام پسا آخرالزمانی Fallout بر اساس مجموعه بازی‌های ویدیویی هیجان‌انگیزی با همین نام، استعدادهای چهره‌های معروفی مانند الا پورنل، والتون گوگینز و کایل مک‌لاچلان را به نمایش می‌گذارد و داستان آن پس از یک نبرد هسته‌ای ویرانگر آخرالزمانی به نام جنگ بزرگ ۲۰۷۷ اتفاق می‌افتد، در حالی که روایت سریال در یک تاریخ جایگزین بیش از ۲۰۰ سال پس از وقوع این رویداد مرگبار روایت می‌شود، جایی که لوسی مک‌کلین، یکی از بازماندگان پناهگاه‌های هسته‌ای، به سطح زمین آمده و در تلاش برای پیدا کردن پدرش، ماجراجویی خطرناکی را در لس آنجلس ویران شده و برهوت آغاز می‌کند.

فصل اول این سریال فوق العاده موفق با بودجه ۱۵۳ میلیون دلاری، تماشاگران در سراسر جهان (طرفداران جدید و قدیمی) را با مناظر شفاف و جذاب، شخصیت‌های پیچیده و اکشن هیجان انگیزش حیرت زده کرد، جایی که بیش از ۶۵ میلیون بیننده تنها در ۱۶ روز اول انتشار این سریال آن را تماش کردند. بدین ترتیب بود که سریال فال اوت پس از ارباب حلقه ها: حلقه‌های قدرت به پربیننده‌ترین سریال تاریخ پرایم ویدیو تبدیل شد. همچنین این سریال تحسین شده به درستی به عنوان یکی از بهترین اقتباس‌های بازی‌های ویدئویی در تمام دوران‌ها شناخته می‌شود.

۵- House of the Dragon

۲۰ میلیون دلار برای هر اپیزود

به عنوان اسپین آف پر سر و صدای سریال محبوب بازی تاج و تخت، سریال خاندان اژدها به عنوان پیش درآمدی برای سلف مشهور خود عمل می‌کند و بر اساس کتاب آتش و خون نوشته جورج آر. آر مارتین ساخته شده است، جایی که این درام تخیلی جذاب، اتفاقات ۲۰۰ سال قبل از رویدادهای GoT را روایت کرده و ماجراهایی که به سقوط خاندان تارگرین منجر شد را به تصویر می‌کشد، در دورانی که فرزندان شاه ویسریس تارگرین اول (پدی کانسیداین) برای نشستن بر تخت آهنین با هم درگیر می‌شوند.

تولید هر قسمت از House of the Dragon کمی کمتر از ۲۰ میلیون دلار هزینه داشت، فصل دوم شامل ۸ قسمت مسحورکننده بود که در پربیننده‌ترین اپیزود خود توانست ۸.۹ میلیون بیننده داشته باشد، رکوردی که موقعیت آن را به عنوان یکی از هیجان‌انگیزترین تولیدات تلویزیونی تثبیت می‌کند. فصل اول بودجه تقریباً ۲۰۰ میلیون دلاری در مقایسه با ۱۰۰ میلیون دلار برای سریال مادرش داشت، و HBO با این ایده که طرفداران بازی تاج و تخت همگی به تماشای این سریال خواهند نشست، قمار بزرگی را با این بودجه هنگفت انجام داد، ریسکی که عمدتاً نتیجه داد، زیرا این سریال پیش درآمدی تحسین همگان را بر انگیخت و جوایز متعددی دریافت کرد، از جمله جایزه گلدن گلوب برای بهترین سریال درام.

۴- The Acolyte

۲۳۰.۱ میلیون دلار

یک ورودی دیگر در فرنچایز ماندگار جنگ ستارگان، The Acolyte از بازیگرانی شناخته شده از جمله آماندلا استنبرگ، جودی ترنر-اسمیت، و کری-آن ماس استفاده کرد، و اتفاقات پس از اتمام دوران جمهوری عالی را دنبال می‌کند، جایی که وروشا «اوشا» آنیسیا، یادگیرنده سابق پاداوان، به استاد جدای محترم خود، سول (لی جونگ جائه) کمک می‌کند تا در مورد یک سری جنایات دردسرساز تحقیق کند که منجر به رویارویی این دو با یک جنگجوی خطرناک از گذشته می‌شود.

The Acolyte به دلیل فراتر رفتن از بودجه اولیه و رسیدن به بودجه تولید ۲۳۰.۱ میلیون دلاری (در حالی که در ابتدا ۱۸۰ میلیون دلار بودجه برای هشت قسمت آن پیش بینی شده بود) به تیتر اصلی اخبار دنیای تلویزیون تبدیل شد و با کمپین انتقادی بزرگی روبه‌رو شد که باعث شد این سریال تنها بعد از یک فصل کنسل شود. تعداد بینندگان پایین و اینکه تماشاگران محافظه‌کار ادعا می‌کردند این سریال علمی تخیلی بیش از حد “ووک” بود به تصمیم دیزنی برای پایان دادن به The Acolyte کمک کرد، اگرچه برخی از طرفداران تلاش کردند تا این سریال را از طریق تحرکات فضای مجازی نجات دهند.

۳- Arcane

۲۵۰ میلیون دلار

هیلی استینفلد و ایلا پورنل صداپیشگی‌های خیره کننده‌ای در سریال انیمیشنی استیم پانگ بزرگسالانه آرکین انجام دادند، سریالی که در آن این دو بازیگر نقش خواهران ویولت و پاودر را بازی می‌کنند، جایی که خود را در یک درگیری تلخ بین دو شهر پیلتوور و زاون یافته و در دو طرف متخاصم ماجرا قرار می‌گیرند. همه این اتفاقات در شرایطی رخ می‌دهد که یک ماده مخدر جدید و بحث برانگیز معرفی می‌شود که انسان‌ها را به هیولاهایی قدرتمند تبدیل می‌کند.

فصل دوم و آخر این سریال انیمیشنی الهام گرفته از یک بازی ویدیویی به همین نام، در ۲۳ نوامبر ۲۰۲۴ منتشر شد و مانند فصل اول تحسین جهانی را از سوی مخاطبان و منتقدان به دست آورد، در حالی که هر دو فصل در حال حاضر دارای امتیاز ۱۰۰ درصد در راتن تومیتوز بوده و IGN این سریال ماجراجویانه را شاهکاری نامیده که در هر نسل تنها یک بار اتفاق می‌افتد. طرفدارانبه شدت شیفته جهان‌سازی و جلوه‌های بصری استثنایی این سریال شدند، در حالی که هر دو فصل آرکین با بودجه قابل توجه ۲۵۰ میلیون دلاری ساخته شده بود و به یکی از پرهزینه‌ترین انیمیشن تمام دوران‌ها تبدیل شد.

۲- Masters of the Air

۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار

بر اساس کتابی به همین نام از دونالد ال. میلر، مینی سریال درام جنگی تاریک و قدرتمند Masters of the Air گروهی از بازیگران به رهبری آستین باتلر، کالوم ترنر، و بری کیوگان را در اختیار داشته و اقدامات شجاعانه گروهی از سربازان در گروه ۱۰۰ بمب افکن نیروی هوایی ایالات متحده در طول جنگ جهانی دوم را روایت می‌کند که ماموریت‌های خطرناک و مرگباری را برای از بین بردن نیروهای نازی در اروپای تحت اشغال آلمان انجام می‌دهند.

این درام تامل برانگیز به عنوان یک سریال همراه با شاهکارهای سریالی جوخه برادران و اقیانوس آرام عمل می‌کند و استیون اسپیلبرگ و تام هنکس بار دیگر به عنوان تهیه‌کننده اجرایی برای این مینی‌سریال جنگی هیجان انگیز بازمی‌گردند. Masters of the Air جزئیات تلاش‌های جسورانه گروه ۱۰۰ بمب افکن را به تصویر می‌کشد که با لقب «صدهای لعنتی» مشهور شده و در موفقیت متفقین در جنگ جهانی دوم نقش مهمی داشتند. از آنجایی که روایت این سریال عمدتاً در آسمان اتفاق می‌افتاد، اربابان آسمان دارای بودجه بسیار قابل توجه ۲۵۰ میلیون دلاری بود تا بتواند به خوبی این داستان واقعی الهام بخش را به روی پرده بیاورد.

۱- The Lord of the Rings: The Rings of Power

۵۸ میلیون دلار برای هر اپیزود

هزاران سال قبل از حوادث هابیت‌ها و ارباب حلقه‌ها و کاوش در ریشه‌های پیچیده سرزمین میانه، سریال اکشن فانتزی ارباب حلقه‌ها: حلقه‌های قدرت وقایع عصر دوم جهان را به تصویر می‌کشد و بسیاری از تحولات مهم در جهان طلسم‌کننده تالکین را روایت می‌کند؛ اتفاقاتی مانند ساخت حلقه‌های قدرت و همچنین سقوط نومه نور و به قدرت رسیدن ارباب تاریکی، سائورون.

یکی از پرهزینه‌ترین سریال‌های تلویزیونی که تا به حال ساخته شده است، فصل اول حلقه‌های قدرت ۴۶۵ میلیون دلار و هر قسمت آن ۵۸ میلیون دلار هزینه داشت، تا کل بودجه سریال به بیش از یک میلیارد دلار برسد. در مقایسه، سه گانه سینمایی ارباب حلقه‌ها ساخته پیتر جکسون با بودجه ۲۸۱ میلیون دلاری (معادل ۵۱۴ میلیون دلار در سال ۲۰۲۳) ساخته شد. این سرال به دلیل جلوه‌های بصری تماشایی، طراحی صحنه خارق‌العاده، و اجراهای جذاب از گروه بازیگران با استعدادش مورد تحسین منتقدان قرار گرفت و تبدیل به پربیننده‌ترین سریال اورجینال Prime Video در تاریخ این پلتفرم شد.

