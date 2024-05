آیا تابه‌حال به این نکته توجه کرده‌اید که برخی از نوابغ، همه‌روزه انگار فقط لباس خاصی به تن دارند؟ از لباس یقه‌اسکی مشکی نمادین استیو جابز گرفته تا هودی خاکستری‌رنگ مارک زاکربرگ؛ شاید برایتان این سؤال مطرح شود که دلیل انتخاب این لباس‌های به‌ظاهر یکنواخت چیست؟ واقعیت آن است که همه‌چیز به علم تصمیم‌گیری برمی‌گردد.

بار روانی سنگین انتخاب‌های روزانه

انتخاب لباس شاید بی‌اهمیت به نظر برسد، اما در حقیقت تصمیمی است که می‌تواند انرژی ذهنی زیادی از افراد بگیرد. باب پوزن، مدرس دانشگاه MIT و نویسنده کتاب بهره‌وری فوق‌العاده، به این نکته اشاره می‌کند که ما روزانه بین ۱۰ هزار تا ۴۰ هزار تصمیم می‌گیریم که شامل تصمیمات بی‌اهمیت و تصمیمات حیاتی می‌شود؛ درنتیجه هر چه انرژی بیشتری برای تصمیمات و کارهای روزمره صرف کنیم، برای انجام کارهای مهم، انرژی کم می‌آوریم.

خستگی ناشی از تصمیم‌گیری و گزینه‌های لباس

رویارویی با این رگبار انتخاب‌ها، در ذهن ما نوعی خستگی ایجاد می‌کند که به گفته روانشناسان «خستگی تصمیم‌گیری» نام دارد و نوعی فرسایش ذهنی ناشی از تصمیم‌گیری مداوم است. روان‌شناسی اجتماعی به نام «روی اف بائومیستر» این نظریه را توسعه داده و معتقد است که هرچه بیشتر تصمیم می‌گیریم، انرژی ذهنی ما تحلیل می‌رود. درست مثل ماهیچه‌ای که در اثر استفاده بیش‌ازحد خسته می‌شود، ظرفیت تصمیم‌گیری مغز هم به‌مرورزمان از بین می‌رود.

سال ۲۰۱۶ مقاله‌ای در Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر شد مبنی بر آنکه افراد پس از ساعت‌ها تصمیم‌گیری، برای انتخاب عاقلانه به دردسر می‌افتند. اسکن‌های مغزی این افراد، کاهش فعالیت در قشر جلوی پیشانی جانبی (ناحیه‌ای که برای تصمیم‌گیری حیاتی است) را نشان داد که خبر از تخلیه انرژی ذهنی افراد می‌داد.

سلاطین لباس‌های یکنواخت

یکی از نوابغی که هرگز برای انتخاب لباس زمان نمی‌گذاشت، «استیو جابز» بود. او در اکثر مواقع در انتخاب لباس، به سراغ لباس یقه‌اسکی مشکی می‌رفت و بدین ترتیب تمرکزش را روی کارهای مهم‌تری مثل رهبری اپل و پیشگامی در فناوری‌های جدید می‌گذاشت. جابز در بیوگرافی‌اش چنین گفته است: «نمی‌خواهم درباره لباسی که به تن می‌کنم تصمیم بگیرم. من چندین شلوار جین و بلوزهای یقه‌اسکی مشکی مشابه هم دارم.»

آلبرت اینشتین، دانشمند سرشناس علم فیزیک که با نظریه نسبیت شناخته می‌شود، تقریباً همیشه کت‌وشلوار خاکستری ساده‌، پیراهن سفید و کفش‌های خاصی می‌پوشید و این لباس‌ها به شاخصه پوشش او تبدیل شده بودند. برخی دیگر از چهره‌های شناخته‌شده دنیا، از زاکربرگ و باراک اوباما گرفته تا پپ گواردیولا، سرمربی اسپانیایی دنیای فوتبال هم معمولاً از سبک یکنواخت لباس پیروی می‌کنند تا بار تصمیم‌گیری ذهنی‌شان را در انتخاب لباس به حداقل برسانند.

درس گرفتن از بزرگان درمقابله با نظریه خستگی

متخصصان پیشنهاد می‌کنند که در راستای مبارزه با خستگی تصمیم‌گیری، بهترین کار آن است که انتخاب‌های روزانه را تا حد امکان ساده‌تر ساخته و انرژی ذهنی‌مان را به‌طور مؤثرتری مدیریت کنیم. بسیاری از نوابغ و رهبران خلاق دنیا، برای به حداقل رساندن این خستگی ذهنی و رهاسازی ذهن‌شان برای رسیدن به دستاوردهای مهم‌تر، هرروز لباس‌های یکسانی می‌پوشند.

بنابراین، دفعه بعد که برای انتخاب لباستان جلوی کمد مشغول فکر کردن هستید، سعی کنید انتخاب‌هایتان را ساده کنید. این شاید تنها راهکار برای داشتن روزی پربارتر و متمرکزتر باشد. شاید انتخاب لباسی ساده و همیشگی، اولین گام شما برای رسیدن به موفقیت‌های بیشتر باشد.

منبع خبر آنلاین

