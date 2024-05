فرازی از دعای توسل :‌ امام جعفر صادق (ع)

فرازی از دعای توسل :‌امام صادق (علیه السلام)

یا أَبا عَبْدِ اللّهِ یا جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَیُّهَا الصّادِقُ یَا بْنَ رَسُولِ اللّهِ یا حُجَّةَ اللّهِ عَلى خَلْقِهِ یا سَیِّدَنا وَمَوْلینا اِنّا تَوَجَّهْنا وَاسْتَشْفَعْنا وَتَوَسَّلْنا بِکَ اِلَى اللّهِ وَقَدَّمْناکَ بَیْنَ یَدَىْ حاجاتِنا یا وَجیهاً عِنْدَ اللّهِ اِشْفَعْ لَنا عِنْدَ اللّهِ ای ابا عبد الله،‌ای جعفر بن محمّد،‌ای صادق،‌ای فرزند رسول خدا،‌ای حجّت خدا بر بندگان،‌ای آقا و مولای ما، به تو روی آوردیم و تو را واسطه قرار دادیم و به سوی خدا به تو توسّل جستیم و تو را پیش روی حاجاتمان نهادیم،‌ای آبرومند نزد خدا، برای ما نزد خدا شفاعت کن.

فرازی از دعای توسل

O Abu 'Abdallah, O Ja'far, son of Muhammad, O truthful one, O descendant of the Messenger of Allah, O decisive argument of Allah over mankind, O our chief, O our master, We turn towards thee, seek thy intercession and advocacy before Allah, we put before you our open need, O intimate of Allah, Stand by us when Allah sits in judgment over us.