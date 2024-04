سم آلتمن، تیلور سوییفت و مجیک جانسون برای اولین بار در فهرست میلیاردهای فوربز قرار گرفتند

سم آلتمن، مجیک جانسون و تیلور سوییفت جزو 265 چهره جدیدی هستند که در فهرست سالانه میلیاردرهای فوبزر قرار گرفتند. این لیست و رتبه‌بندی شامل رکورد 2781 نفر است که ارزش بی‌سابقه 14.2 تریلیون دلار را تا تاریخ 8 مارچ ۲۰۲۴ رقم زده بودند. این اولین بار است که سم آلتمن هم در لیست میلیاردرها قرار می‌گیرد و تا قبل از ظهور OpenAI و نفوذ هوش مصنوعی به دنیای امروز ما، تحقق چنین ثروتی ممکن است کمی دور از ذهن باشد. تیلور و مجیک هم دستاوردهای خارق‌العاده‌ای امسال داشتند. بیایید کمی در مورد این سه نفر و عملکردشان صحبت کنیم.

تیلور سوییفت

تیلور سوییفت، با نام کامل تیلور آلیسون سوییفت، یک خواننده و ترانه‌سرای آمریکایی در سبک پاپ و کانتری است. او در 13 دسامبر 1989 در ریدینگ پنسیلوانیای آمریکا متولد شد. سوییفت با انشتار اولین آلبوم موسیقی خود به نام Taylor Swift در سال 2006 وارد صنعت موسیقی شد و بعدها با آلبوم‌هایی مثل Fearless، Speak Now و Red به شهرت جهانی رسید.

در حال حاضر تیلور به عنوان یکی از خواننده‌های پرفروش و موفق دهه‌های اخیر شناخته می‌شود. او تا امروز بیش از 35 میلیون آلبوم و 155 میلیون تک آهنگ در سراسر جهان فروخته و به بیش از 30 جایزه گرمی، 10 جایزه MTV و 23 جایزه بیلبورد موسیقی دست یافته است. تیلور برنده 11 جایزه گرمی هم شده و در فهرست مجله فوربز در لیست 100 زن تاثیرگذار جهان قرار گرفته است.سوییفت از طرفی به خاطر فعالیت‌های خیریه و حمایت از حقوق زنان و اقشار محروم جامعه هم شناخته می‌شود. اما میلیاردر شدنش در سال 2023 و 2024 به خاطر برگزاری یکی از خاص‌ترین تورهای تاریخ موسیقی رقم خورد.

سوییفت به لطف The Eras Tourبه باشگاه میلیاردرها ملحق شد. تور کنسرت جهانی تیلور بیش از 1 میلیارد دلار درآمد داشته است و به فیلمی تبدیل شد که قبل از پخشش از دیزنی پلاس، در سینماهای AMC نمایش داده شد.

تخمین دارایی خالص این خواننده و ترانه‌سرا، بر اساس فروش آثاری مثل Blank Space و Anti-hero است. البته او املاک مختلفی هم دارد. بنابراین ارزش این املاک هم در لیست دارایی‌های او محاسبه شده است.

مجیک جانسون

مجیک جانسون که نام اصلی آن کتی اروین جانسون جونیور است، یکی از بازیکنان برجسته تاریخ بسکتبال آمریکاست. او در موقعیت یک بازیکن دفاع و پوینت گارد بوده و بیشتر در تیم Los Angeles Lakers حضور داشت. جانسون را به عنوان یک بازیکن جادویی می‌شناسند و به همین دلیل هم به او لقب " مجیک" دادند.

او بارها در تیم ملی بسکتبال آمریکا حضور داشت و در دوران حرفه‌ای خود، پنج بار قهرمان مسابقات NBA شد. علاوه‌بر موفقیت‌های ورزشی، مجیک جانسون به عنوان یک کارآفرین و مدیر هم فعالیت داشته است. او یکی از صاحبان تیم بسکتبال Los Angeles Lakers و Los Angeles Sparks در دوره‌های مختلف بوده است.

به علاوه، جانسون در خیریه‌های مختلف هم فعالیت داشته و به جوامع محروم کمک می‌کند. او به عنوان یکی از پیشوایان موفقیت آمریکا در حوزه ورزش و کسب و کار محسوب می‌شود.

مجیک جانسون بخاطر پنج عنوان قهرمانی که در دهه 1980 بدست آورد، مشهور شد. اما این ستاره بسکتبال بیشترین بخش از ثروتش را در دوران بازنشستگی‌اش ساخت. ثروت خالص او 1.2 میلیارد دلار تخمین زده شده است.

او یک سهام‌دار در کمپانی‌ها و باشگاه‌های the Washington Commanders، the Los Angeles Dodgers، ‎, the Los Angeles Sparks‎ و Los Angeles FC‎ است. در کنار سهام‌های خود هم در طول سال‌ها سرمایه‌گذاری‌های پرسودی در فرنچایزهای استارباکس، سینماها و املاک انجام داده است.

سم آلتمن

آلتمن با 1 میلیارد دلار سرمایه، مدیرعامل OpenAI و یکی از زیرمجموعه‌های مایکروسافت محسوب می‌شود. همانطور که می‌دانید، این شرکت پشتیبان ChatGPT و پیشگام در زمینه هوش مصنوعی است. او زمانی به این فهرست اضافه شد که به عنوان رئیس Y Combinator روی شرکت‌های نوپا سرمایه‌گذاری کرد. همانط،ر که در پادکست جو روگن اعلام کرد او ابتدا روی Stripe و بعد در Reddit سرمایه‌گذاری نمود.

این سرمایه‌گذاری در این ماه عمومی شد. او یک سهام هم در Helion دارد و از طریق آن هم ثروتش رشد کرده است.

البته که سم یک شبه و فقط با ارائه یک محصول به این جایگاه و ثروت نرسیده است. بیایید کمی در مورد مسیر او صحبت کنیم.

سم آلتمن یکی از شخصیت‌های برجسته در صنعت فناوری و استارتاپ‌های جدید آمریکاست. این مسئله را می‌توانید از همان توضیحات ابتدایی هم متوجه شوید. او از دوران جوانی به عنوان یک کارآفرین شروع به فعالیت کرد و با تاسیس شرکت Loopt که یک شبکه اجتماعی مکانی مبتنی بر موبایل بود، وارد دنیای فناوری شد.

با پیشرفت و حرفه‌ای‌تر شدنش، سم به عنوان یکی از بنیانگذاران شرکت لینکدین شناخته شد. احتمالا شما در این شبکه اجتماعی اکانت داشته باشید. لینکدین یک شبکه اجتماعی برای حرفه‌ای‌های هر حوزه کاری است و میلیون‌ها نفر از سراسر جهان در آن عضو هستند. او بعد از اینکه Loopt را به لینکدین فروخت، به عنوان یکی از اعضای تیم اجرایی این شرکت در زمینه راه‌اندازی و توسعه محصولات فعالیت می‌کرد.

به مرور توانایی‌های او برای شناخت نیاز دنیای امروز بیشتر شد و به همین دلیل هم به عنوان مدیر عامل شرکت OpenAI منصوب شد. این شرکت، یک شرکت پژوهشی در حوزه هوش مصنوعی است که احتمالا در دو سال اخیر بارها اسمش را شنیده باشید. هدف آن هم ارتقاء امنیت و شفافیت در توسعه هوش مصنوعی است.

یکی از دیگر از فرصت‌های شغلی بسیار موثر در کسب این ثروت برای سم، استخدامش به عنوان مدیر اجرایی Y Combinator است. این شرکت به عنوان یکی از معتبرترین برنامه‌های شتابدهنده استارتاپ‌ها در دنیا شناخته می‌شود.

سم با تجربه و دانش گسترده‌ای که در زمینه‌های مختلف صنعت فناوری و استارتاپ‌ها کسب کرده بود، به عنوان یکی از مراجع معتبر و تاثیرگذار در این صنعت شناخته می‌شود. او با منتشر کردن اپیزودهای مختلف در کانال خود با نام Podcast by Sam Altman، به مردم سراسر جهان کمک می‌کند تا بتوانند در زندگی و شغل خود نقاط قوت و ضعفشان را شناسایی کرده و رشد کنند. تصور کنید شما راهی دارید تا صحبت‌ها و تجربیات یک میلیاردر خود ساخته را بشنوید و از آن‌ها استفاده کنید. مسلما بسیار مفید خواهد بود.

دیگر افراد لیست

شاید جالب باشد که بدانید ثروتمندترین فردی که امسال برای اولین بار در لیست ثروتمندان قرار گرفت، آندریا ‌پیگنتارو با ثروت خالص 27.5 میلیارد دلار است او یک شرکت نرم افزاری مالی را مدیریت می‌کند و ‌سرمایه‌گذاری‌هایی در املاک سنت وینسنت و گرنادین‌ها انجام داده است.‌

رونق گرفتن هوش مصنوعی، ارزهای دیجیتال و سایر فناوری‌ها، به چندین نفر کمک کرد تا در سال جاری به ‌میلیاردر تبدیل شوند. این گروه شامل چارلز لیانگ، مدیر عامل ‌Super Micro Computer‌ با ثروت 6.1 ‌میلیارد دلار، لیزا سو، سرمایه‌گذار تسلا و اسپیس ایکس با ثروت 1.3 میلیارد دلار است هستند. ‌

