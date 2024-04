برای مراقبت از موی سر اولین قدم داشتن اطلاعات کافی در مورد ساختمان و شیوه رشد موی سر است. قسمتی از آن که دیده می‌شود، از سلول‌های مرده به وجود آمده و قسمت دیگر ریشه ( پیاز مو) است. پیاز مو پیوسته با رگ‌های خونی در تماس است و در ضمن تماس، مواد مغذی برای مو را جذب کرده و سلول‌های مو را می‌سازد و هنگامی که سلول‌های نو جایگزین سلول‌های کهنه شوند، سلول‌های کهنه را به سطح پوست می‌رانند و این سلول‌های رانده شده با تغییراتی که پیدا می‌کنند، به مو تبدیل می‌شوند.

ماده سازنده مو کراتین نام دارد. به طور متوسط یک انسان بالغ در حدود ۱۰۰ هزار تار موی سر دارد. عمر هر تار مو بین دو تا ده سال است و روزانه حدود ۵۰ تا ۱۰۰ تار مو می‌ریزد که عواملی مانند نژاد، جنسیت و سن در تعداد مو و رشد آن تاثیر دارد.

رویش موی سر

هر تار مو حدود نیم میلی متر در روز رشد می‌کند که به طور متوسط رشد آن در ماه ۱ تا ۱.۵ سانتی متر و در سال ۱۰ تا ۱۲ سانتی متر است. رشد مو در زنان سریع تر از مردان است و در هنگام شب، مو سریع تر از روز رشد می‌کند. در مقطع سنی ۱۵ تا ۳۰ سالگی، مو سریع تر از بقیه سنین رشد می‌کند و بعد از ۳۰ سالگی هرچه سن شخص بالا می‌رود، از رشد موهای او کاسته می‌شود.

علت سفید شدن موی سر

موی سر انسان در حدود ۴۰ تا ۴۵ سالگی شروع به سفید شدن می‌کند ولی سفید شدن مو در جوانی هم دیده می‌شود. به جز روند طبیعی علت‌های دیگری هم موجب سفید شدن موی سر می‌شود، از جمله ناراحتی و غصه خوردن، ترس و اضطراب، فشارهای عصبی، کار زیاد و بدون استراحت، تغذیه نادرست، یبوست دائمی، کمبود ویتامین B، کمبود روی و منگنز.

مصرف موادغذایی با ارزش غذایی بالا مانند تخم مرغ، سبزیجات برگ سبز و ماهی چرب برای کمک به رشد موها توصیه می‌شود. سرعت رشد و سلامت موها به عواملی مانند سن، سلامت عمومی، ژنتیک، محیط زیست، داروهای مصرفی و رژیم غذایی وابسته است.

اگرچه عواملی مانند سن و ژنتیک را نمی‌توانید تغییر دهید، یکی از فاکتورهایی که می‌توانید کنترل بیشتری بر آن داشته باشید رژیم غذایی است. ویتامین‌ها و موادمعدنی موجود در مواد غذایی نقش مهمی بر چرخه رشد فولیکول‌های مو و گردش سلولی دارند.در این گزارش شما را با برخی موادغذایی غنی از موادمغذی که برای حفظ سلامت و استحکام موها موثر است آشنا می‌کنیم.

رژیم غذایی فاقد مواد مغذی مناسب می‌تواند منجر به ریزش مو شود. کمبود ویتامین B۱۲، ویتامین D، بیوتین،آهن و سایر موادمغذی با ریزش مو در ارتباط است. همچنین داشتن یک رژیم غذایی سرشار از ویتامین‌ها و موادمعدنی می‌تواند به بهبود رشد مو به ویژه در افرادی با مشکل کمبود مواد مغذی کمک کند.

۱.تخم مرغ

منبع خوبی از پروتئین و بیوتین بوده که این دو ماده مغذی برای رشد موها ضروری است.مصرف میزان کافی پروتئین برای رشد موها اهمیت دارد؛ زیرا فولیکول‌های مو بیشتر از پروتئین ساخته شده است. بیوتین نیز برای ساخت کراتین (پروتئین مو) ضروری است. تحقیقات نشان می‌دهد که مصرف بیوتین می تواند به بهبود رشد مو در افرادی با کمبود این ویتامین کمک کند. تخم مرغ همچنین منبع خوبی از ماده معدنی زینک و سلنیوم به حساب می آید که در حفظ سلامت مو موثر است.

۲. توت‌ها

توت‌ها سرشار از ترکیبات مفید و ویتامین‌هایی هستند که به رشد مو کمک می‌کنند. ویتامین C موجود در توت دارای خواص آنتی اکسیدانی است که می‌توانند از فولیکول‌های مو در برابر آسیب رادیکال‌های آزاد محافظت کنند.بدن همچنین از ویتامین C برای ساخت کلاژن استفاده می‌کند؛ به طوری که این پروتئین از موها در برابر شکنندگی و نازکی محافظت می‌کند. ویتامین C در کمک به جذب آهن نیز نقش دارد. کمبود آهن باعث کم خونی و در نتیجه ریزش مو می‌شود.

۳.اسفناج

اسفناج از خانواده سبزیجات برگ سبز بوده که سرشار از موادمغذی مفیدی مانند فولات، آهن، ویتامین A و ویتامین C برای کمک به رشد موها است. ویتامین A برای رشد موها اهمیت دارد، اما مصرف میزان بالای این ویتامین منجر به ریزش مو خواهد شد. بنابراین بهتر است میزان ویتامین A مورد نیاز بدن را از موادغذایی غنی از این ویتامین دریافت کنید.

یک فنجان اسفناج تامین کننده ۲۰ درصد از نیاز روزانه بدن به این ویتامین است. اسفناج همچنین منبع گیاهی از آهن محسوب شده که برای رشد موها ضروری است. آهن به سلول‌های قرمز خون برای حمل اکسیژن به سراسر بدن در جهت تقویت متابولیسم و رشد و ترمیم کمک می‌کند.

۴.ماهی چرب

ماهی‌های چرب مانند سالمون منبعی غنی از اسیدهای چرب امگا ۳ برای بهبود رشد موها محسوب می‌شوند. ماهی چرب همچنین منبع خوبی از پروتئین، سلنیوم، ویتامین D۳ و ویتامین‌های B برای حفظ سلامت و استحکام موهاست. مطالعات نشان می‌دهد که کمبود ویتامین D۳ با ریزش مو در ارتباط است.

۵. سیب زمینی

سیب زمینی منبع خوبی از بتاکاروتن است؛ به طوری که بدن این ترکیب را به ویتامین A تبدیل می‌کند. یک عدد سیب زمینی متوسط حاوی میزان کافی بتاکاروتن بوده که تامین کننده ۱۶۰ درصد از نیاز روزانه بدن به ویتامین A است.

۶.آووکادو

آووکادو منبعی از چربی‌های مفید محسوب می‌شود. آووکادو منبعی غنی از ویتامین E بوده که حامی رشد موها است. یک عدد آووکادو متوسط تامین کننده ۲۸ درصد از نیاز روزانه بدن به این ویتامین است.

۷. دانه سویا

دانه سویا حاوی ترکیبی است که برای رشد موها مفید است. از دیگر موادغذایی مفید در حفظ سلامت موها می‌توان به گوشت قرمز، انواع لوبیاها، صدف، مغزهای آجیل و دانه‌ها اشاره کرد.

منبع فارس

