معرفی ۱۱ سفر زیبا با قطار در سراسر جهان + عکس

در حالی که این سریع ترین راه برای رسیدن از نقطه A به نقطه B نیست، قطارهای بین شهری قطعا یکی از دیدنی ترین راه ها برای کشف یک کشور جدید هستند.

در زیر بدون ترتیب خاصی، تعدادی از خیره کننده ترین سفرها با قطار را گردآوری کردیم که قطعا ارزش تعریف و توجه را دارند.

این فهرست شامل سفر با قطار در سراسر جهان، از کانادا تا هند و برنامه های سفری است که از چند ساعت تا چند روز متغیر هستند. همه هزینه ها تخمین زده می شوند - کرایه های قطار بین المللی به عوامل زیادی مانند نرخ ارز، شرکت و تاریخ ها و برنامه های سفر انتخابی بستگی دارند.

۱. راه آهن بلگراد به بار

در سفر بلگراد به بار، مسافران 254 تونل و 435 پل را در یک سفر 474 کیلومتری از پایتخت صربستان تا سواحل دریای آدریاتیک در مونته نگرو، با قیمتی مقرون به صرفه تجربه می‌ کنند.

مدت زمان سفر: تقریبا 10 ساعت

هزینه: تقریبا 24 یورو

۲. زفیر کالیفرنیا (The California Zephyr)

کالیفرنیا زفیر که از شهر ویندی به سانفرانسیسکو می‌ رود، پیش از رسیدن به سواحل اقیانوس آرام، در مسیر 3915 کیلومتری خود از کوه‌ های راکی و سیرا نوادا در قلب آمریکا صعود می‌ کند. هیچ راهی بهتر از کالیفرنیا زفیر برای دیدن قلب آمریکا وجود ندارد

کشور: آمریکا

مدت سفر: 51 ساعت

هزینه: تقریبا 150 تا 300 دلار

۳. کانادایی (The Canadian)

با "کانادایی" به سفر بروید، جایی که مسافران می توانند سه روز را با ماشین های گنبدی به تماشای مناظر حومه شهر از تورنتو تا ونکوور بگذرانند. مسافران کانادایی چهار روز را صرف تماشای مزارع دشت های طلایی، دریاچه های ناهموار و شهرهای زیبا می کنند که با اتومبیل های گنبدی خود از تورنتو تا ونکوور عبور می کنند.

کشور: کانادا

مدت سفر: 86 ساعت

هزینه: تقریبا 500 دلار

۴. پلس آن ویلز (Palace on Wheels)

پلس آن ویلز یک استراحتگاه مجلل داخل قطار با اسپای داخلی است که معابد، دژها و تاج محل هند را در یک سفر هفت شبه به نمایش می‌ گذارد.

کشور: هند

مدت سفر: 7 شب و 8 روز

هزینه: بین 665 تا 2391 دلار در هر شب

۵. گلیشر اکسپرس (Glacier Express)

گلیشر اکسپرس دو تفرجگاه کوهستانی مهم در آلپ سوئیس را به هم متصل می‌ کند و تجربه آلپ را به یک سفر هشت ساعته به قله های برفی، مراتع کوهستانی و روستاهای کتاب داستان بین زرمات و سنت موریتز در سوئیس خلاصه می کند.

کشور: سوئیس

مدت سفر: 7.5 ساعت

هزینه: تقریبا 80 تا 300 دلار به اضافه ورودی ها

۶. قطار ابرها (The Train to the Clouds)

قطار ابرها در مسیر خود از سالتا، آرژانتین، به مرز شیلی در یکی از مرتفع ترین سفرهای قطار در جهان، به ارتفاع 4140 متری در رشته کوه ناهموار آند صعود می کند.

کشور: آرژانتین

مدت سفر: 15 ساعت

هزینه: تقریبا 84 دلار

۷. شونگولولو اکسپرس (Shongololo Express)

آفریقای جنوبی را با قطار سریع السیر شونگولولو کاوش کنید که شامل گشت و گذار و توقف در پناهگاه حیات وحش و بازارهای صنایع دستی در سراسر نامیبیا، آفریقای جنوبی و زیمبابوه است.

کشور: بوتسوانا، موزامبیک، نامیبیا، آفریقای جنوبی، سوازیلند، زامبیا، زیمباوه

مدت سفر: 12 تا 15 روز

هزینه: حدود 6500 تا 13000 دلار

۸. راه آهن ترانس سیبری (The Trans-Siberian Railway)

راه آهن ترانس سیبری طولانی ترین خط راه آهن جهان است. چندین قطار برای انتخاب وجود دارد از جمله قطار سریع السیر Golden Eagle Trans-Siberian Express که گردش های 14 روزه را در روسیه ارائه می دهد. این قطار لوکس که بین ولادی وستوک و مسکو سفر می کند، از کنار علفزارهای بی پایان و دریاچه بایکال، عمیق ترین دریاچه روی زمین می گذرد.

کشور: روسیه

مدت سفر: 14 روز

هزینه: متغیر

۹. گن (The Ghan)

برای کاوش آلیس اسپرینگز با گن همراه شوید که از شمال به جنوب در «مرکز سرخ» استرالیا از داروین تا آدلاید امتداد می یابد. گن مسافران خود را از مرکز قرمز آتشین استرالیا عبور می دهد و به مناظر چشمگیر و مکان های بومی دسترسی پیدا می کند که با سایر روش های حمل و نقل ممنوع است.

کشور: استرالیا

مدت سفر: 54 ساعت

هزینه: قیمت ها از حدود 2050 دلار شروع می شود

۱۰. سیمپلون اورینت اکسپرس ونیز (Venice Simplon-Orient Express)

اورینت اکسپرس احیا شده، با شام های کامل و زرق و برق کراوات سیاه، مسافران خود را به عصر طلایی سفر ریلی می برد. این قطار انواع سفرهای شبانه را به بیش از ده ها شهر اروپایی از جمله پاریس، لندن، وین، ونیز و استانبول ارائه می دهد.

کشور: چندگانه، از جمله بریتانیا و ایتالیا

مدت سفر: 1 تا 5 شب

هزینه: تقریبا بین 6800 تا 48000 دلار

۱۱. ترانز آلپین (TranzAlpine)

ترانز آلپین در نیوزیلند بین کرایست‌ چرچ و گریموث اجرا می‌شود و در کنار رودخانه وایماکاری (Waimakariri) و از طریق کوه‌ های آلپ جنوبی در یک مسیر رفت و برگشت 9 ساعته ارائه می‌ شود. ترانز آلپین به مسافران خود این امکان را می‌ دهد که مناظر بی نظیر و دشت‌ های الهام‌ بخش بین کرایست‌ چرچ و گریموث را تماشا کنند. این سفر 222 کیلومتر را در کمتر از پنج ساعت طی می کند.

کشور: نیوزلند

مدت سفر: 5 ساعت

هزینه: تقریبا 120 دلار

منبع برترینها

