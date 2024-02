تایتانیک یا جنگل سرسبز متحرک! + عکس

آیا تصورش را می‌کردید که بزرگترین کشتی تفریحی جهان ۵ برابر تایتانیک مساحت داشته و مثل یک جنگل متحرک، سرسبز است!

بزرگترین کشتی تفریحی جهان، که ۵ برابر تایتانیک است، در سال 2024 به راه می‌افتد. این کشتی که The Icon of the Seas نام دارد، اولین کشتی رویال کارائیب است که با گاز طبیعی مایع کار می‌کند. در این مطلب شما را با جزئیات بزرگترین کشتی جهان شگفت‌زده خواهیم کرد.

The Icon of the Seas با طول 365 متر، بزرگترین کشتی جهان است که آخرین کارهای خود را در کارخانه کشتی سازی Meyer Turku در فنلاند تکمیل می‌کند.

Icon of the Seas، کشتی کروز سفارش داده شده توسط شرکت مسافرتی بین‌المللی رویال کارائیب است که مالکیت آن طی رویدادی در 28 نوامبر، تقریبا دو ماه قبل از راه‌اندازی رسمی آن در ژانویه 2024 در میامی، به این شرکت واگذار شد.

نقطه عطف این کشتی، در ۷ سال رویاپردازی برای آن و ۹۰۰ روز کار مداوم با مشارکت هزاران متخصص و مهندس است. جیسون لیبرتی، رئیس و مدیرعامل رویال کارائیب، این کشتی را حاصل فناوری ۵۰ ساله این شرکت و تلاش زیاد افراد حاضر در تیم می‌داند.

اولین و بهترین کشتی تفریحی

The Icon of the Seas مجموعه‌ای از 18 عرشه، 7 استخر، بیش از 40 رستوران و بار است که آماده ارائه خدمات به 5610 مسافر را دارد.

ین کشتی در واقع یک جزیره نسبتا کوچک شناور است که بزرگترین استخر آبی جهان را در دل خود دارد. از دیگر تفریحات آبی این کشتی می‌توان به اولین سقوط آزاد در دریا و بزرگترین سرسره آبی جهان اشاره کرد. به‌نوعی می‌توان گفت، هر چیزی در این کشتی، یا اولین است یا بزرگترین.

علاوه‌بر این موارد، Chill Island، استخرهایی با منظره اقیانوس هستند که به همراه یک کوکتل بار منجمد، تعطیلات را برای شما لذت‌بخش‌تر می‌کنند. اولین استخر کاملا معلق در دریا با نام The Hideaway، در این کشتی نهفته است.

طراحی زیبا و دل‌چسب در کنار فناوری‌های جدید به کار رفته، سفر با این کشتی را برای همیشه در خاطر همه مسافران آن نگه می‌دارد. تراس‌ها و سوئیت‌های خانوادگی، مواردی هستند که می‌تواند یک سفر خانوادگی را به بهترین وجه ممکن خاطره‌ساز کند.

این کشتی تمام نیازهای یک شهر و شهروندان آن را دارد و شما حتی از پاساژ و خریدهایتان نیز دور نخواهید ماند. خدماتی که در این کشتی ارائه می‌شود، در حد بهترین هتل‌های دنیاست و جای خوبی برای ثروتمندان است تا بتوانند به بهترین حالت ولخرجی کنند.

تامین انرژی بزرگترین کشتی جهان

تامین سوخت موتورهای دوگانه سوز این کشتی، با گاز طبیعی مایع (LNG) انجام خواهد شد. الزامات محیط زیستی در تمام بخش‌های کشتی رعایت شده و اقدامات مختلف بهره‌وری انرژی نیز صورت گرفته است. از این اقدامات می‌توان به تاسیس کارخانه تبدیل زباله به انرژی در این کشتی اشاره کرد که می‌تواند عهده‌دار تامین بخشی از انرژی مورد نیاز این کشتی باشد.

طبق اطلاعات موجود در وب‌سایت رویال کارائیب، هزینه‌های اولیه برای برنامه‌های سفر ۲۰۲۴، گزینه‌های متفاوتی را دارد و قیمت پایه برای هر نفر، از حدود ۱۸۰۰ دلار آغاز شده و تا ۲۲۰۰ دلار نیز می‌رسد.

اولین سفر هفت شبه این کشتی قرار است در ۱۷ فوریه ۲۰۲۴ از میامی شروع شود. در توضیحات این سفر آمده است که در مسیر حرکت، از مقاصد دیدنی کارائیت بازدید خواهد شد. همچنین یک روز ویژه نیز در جزیره سلطنتی کارائیب برای مسافران، تدارکات خاصی دیده شده است.

پس از انجام آزمایشات و تست‌های مختلف ایمنی، The Icon of the Seas هفته گذشته تحویل شرکت رویال کارائیب شد و در حال حاضر، در حال انجام کارهای نهایی و آماده شدن برای سفر هستند.