قرص جوشان ویتامین c را با معده خالی بخوریم یا نه؟

قرص های جوشان ویتامین C به بدن شما کمک می کند تا احساس شادابی بیشتری داشته باشد و پس از یک زمان سخت کار، خستگی بدن شما را کاهش می دهد. با این حال، بسیاری از مردم اغلب نمی دانند که چگونه از جوشان C به درستی استفاده کنند و هر زمان که بخواهند آن را می نوشند. پس آیا نوشیدن C جوشان با معده خالی خوب است یا خیر؟آیا در هنگام گرسنگی باید جوشان C بنوشیم یا نه؟

اگر به متخصصان مراجعه کنید حتما جواب می دهند که نوشیدن جوشان C با معده خالی کار خوبی نیست؛ دلیل آن هم این است که جوشان C یا به طور کل ویتامین C خاصیت اسیدی دارد، بنابراین باعث تحریک معده می شود. بر این اساس، باعث ایجاد عوارض جانبی بسیار زیادی می شود. حتی در موارد شدید، باعث رفلاکس معده می شود. به جای نوشیدن جوشان C با معده خالی، می توانید آن را بعد از غذا خوردن و نوشیدن آب کافی بنوشید. این امر هم از سلامت شما اطمینان حاصل می کند و هم مقاومت و سلامت کلی شما را افزایش می دهد. فراموش نکنید که اگر از فشار خون بالا یا بیماری کلیوی رنج می رید، نباید خودسرانه از ویتامین C استفاده کنید یا جوشان C را با معده خالی بنوشید. بهترین زمان برای مصرف جوشان C آیا هنگام گرسنگی باید ویتامین C مصرف کرد؟ خیر. ابتدا باید ترکیب قرص جوشان را بدانید تا بدانید که چرا نوشیدن C جوشان با معده خالی خوب نیست. جوشان C علاوه بر عصاره های گیاهی و معدنی حاوی مواد کمکی نیز می باشد. به عنوان مثال اسید سیتریک و بی کربنات سدیم؛ این مواد به حل شدن آسان محصول در آب کمک می کنند. اگر می خواهید از قرص های جوشان C بیشترین فایده را ببرید، باید این نوشیدنی را در طول روز مصرف کنید. این به بدن شما زمان کافی برای جذب مواد مغذی مورد نیاز خود را می دهد. همچنین مواد فعال اضافی را از بدن شما خارج می کند. به طور خاص، به جای نوشیدن جوشان C با معده خالی، آن را بعد از صبحانه و ناهار حدود 30 دقیقه تا 1 ساعت بنوشید. زیرا در این زمان، مقدار غذایی که می خورید، هم برای کمک به کاهش احساس سیری در حال هضم است و هم به طور کامل هضم نشده است.در این زمان جذب بسیاری از مواد فعال ضروری جوشان C انجام می شود. درست است که این جوشان ویتامین سی مورد نیاز بدن شما را تامین می کند، با این حال، اگر می‌خواهید بدنتان سالم‌تر شود، دانستن زمان نوشیدن C جوشان کافی نیست. علاوه بر این، باید دوز توصیه شده توسط پزشک را رعایت کنید. به طور خاص، شما نباید ویتامین C را 1000 میلی گرم در روز به طور منظم مصرف کنید. زیرا می تواند اثرات منفی زیادی بر سلامتی شما ایجاد کند. به عنوان مثال: ایجاد حالت تهوع اسهال افزایش خطر ابتلا به سنگ کلیه بنابراین، شما نباید بیش از حد قرص جوشان C در روز مصرف کنید. همچنین آنها را در زمان عصر ننوشید. زیرا مواد موجود در قرص جوشان خواب را برای شما دشوار می کند. فراموش نکنید که اگر از فشار خون بالا یا بیماری کلیوی رنج می رید، نباید خودسرانه از ویتامین C استفاده کنید یا جوشان C را با معده خالی بنوشید. چرا باید از جوشان ویتامین C در یک زمان استفاده کرد؟ همانطور که در بالا ذکر شد، مصرف جوشان C با معده خالی به راحتی باعث رفلاکس اسید می شود زیرا این قرص های جوشان حاوی اسیدیته هستند. همچنین اگر در اواخر عصر مصرف شود به دلیل خاصیت محرک ویتامین C باعث ایجاد مشکل در خواب می شود. بنابراین، اگر زمان مناسبی را برای استفاده از C جوشان انتخاب نکنید، نه تنها نمی توانید از مزایای ذاتی آن بهره مند شوید، بلکه برای بدن شما عوارض جانبی و بیماری های ناخواسته دیگری مانند ناراحتی های معده و بی خوابی را نیز ایجاد می کند. به جای نوشیدن جوشان C با معده خالی یا شب، آنها را طبق دستورالعملی که در مطالب بالا ذکر کردیم بنوشید. قرص جوشان C ای که مصرف می کنید باید زمان کافی برای جذب در بدن داشته باشد تا مواد مغذی لازم را در اختیار شما قرار دهد. بنابراین، اگر این قرص جوشان را در زمان مناسب بنوشید، می توانید از تأثیر حمایتی، کاهش پیری و جلوگیری از سرماخوردگی اطمینان حاصل کنید.

