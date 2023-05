خواص باورنکردنی تخم خربزه برای سلامتی

به گزارش ایلنا، اما تمام موارد مذکور تنها به پالپ این میوه جادویی محدود نیستند. هسته های خربزه نیز که به سادگی در سطل زباله انداخته می شوند، مزایای سلامتی بیشماری دارند!

در ادامه به چندین فایده منحصر به فرد و کمتر شناخته شده تخم خربزه خواهیم پرداخت. همچنین گفتنی است که علاقه مندان می توانند با مراجعه به وب سایت مرکز ملی اطلاعات زیست فناوری آمریکا به یافته های علمی کامل در این خصوص دست یابند.

تخم خربزه: منبع عالی پروتئین به روش گیاهی

همواره دریافت مقادیر قابل توجه پروتئین از هرآنچه که به صورت گوشت یا حتی لبنیات دسته بندی نمی شود، بسیار دشوار بوده است. با این حال، تخم خربزه به راستی گزینه ای ویژه جهت پاسخگویی به این نیاز بدن محسوب می شود، زیرا منبعی غنی از پروتئین گیاهی است.

این دانه ها شامل حدود 3.6 درصد پروتئین، 4 درصد چربی و 2.5 درصد کربوهیدرات هستند. طبق تحقیقات منتشر شده در مجله World Applied Sciences، محتوای تغذیه ای خاص تخم خربزه شباهت زیادی به شیر سویا دارد و از این رو می تواند روش خوبی برای به دست آوردن پروتئین مورد نیاز بدن به شمار رود.

تخم خربزه: منبعی غنی از ویتامین ها و مواد معدنی

دانه‌ های خربزه به‌ طور باورنکردنی سرشار از انواع آنتی‌ اکسیدان‌ ها و همچنین ویتامین‌ های A، C و E هستند. این محتوا در واقع برای بینایی ما عالی است زیرا ویتامین های A، C و همچنین E به جلوگیری از دژنراسیون ماکولا در چشم کمک می‌ کنند. آنتی اکسیدان های موجود در دانه ها نیز سطح کلسترول خون را کنترل کرده و علاوه بر آن احتمال ابتلا به سرطان را کاهش می دهند. محتوای ویتامین C تخم خربزه هم با افزایش قدرت مکانیسم های دفاعی بدن، در از بین بردن سرماخوردگی و آنفلوانزا بسیار موثر است.

دانه ها در عین حال می توانند منبع خوبی از مواد معدنی مانند منیزیم، فسفر و پتاسیم باشند، بنابراین به کنترل سطح فشار خون کمک می کنند. مصرف دانه‌ های خربزه ممکن است استحکام و تراکم استخوان را افزایش داده و احتمال ابتلا به دیابت نوع 2 را کاهش دهد. از تخم خربزه می‌ توان برای مقابله با میگرن، بی‌ خوابی و اختلالاتی نظیر افسردگی نیز استفاده کرد.

تخم خربزه: مبارزه با بیماری های قلبی عروقی

اسیدهای چرب امگا 3 که در مقادیر قابل ملاحظه ای در دانه‌ های خربزه یافت می‌ شوند، از عملکرد قلبی عروقی شما مراقبت می‌ کنند و همچنین نقش حیاتی در از بین بردن بیماری‌ های قلبی عروقی دارند. علاوه بر این، آنها منبع عالی چربی غیراشباع هستند (بدن ما به مقادیری از این چربی نیاز دارد).

تخم خربزه: کمک به رشد مو و ناخن

آیا اخیرا رشد سالم موهای خود را از دست داده اید؟ و یا ناخن‌های شما ضعیف شده و اغلب به راحتی می‌ شکنند؟ مشاهده شده که مصرف تخم خربزه به لطف محتوای پروتئینی بالا می‌ تواند رشد مو و ناخن‌ های سالم را تضمین کند. این ترکیب همچنین ممکن است به حفظ بافت های بدن ما کمک کند و از این طریق نیز فواید بی نظیر خود را در اختیار علاقه مندان قرار دهد.

تخم خربزه: سرشار از فایده برای روده ها

چندین مطالعه معتبر نشان داده اند که تخم خربزه می تواند به تخلیه و نابودی کرم های روده کمک کند. مصرف دانه های خرد شده راهی فوق العاده برای از بین بردن این عوامل آسیب رسان در نظر گرفته می شود.

تخم خربزه: کمک به کاهش وزن

دانه‌ های خربزه و همچنین بافت اطراف آنها منبع بسیار خوبی از فیبر محسوب می‌ شوند. مشخص شده که این ترکیبات می توانند به مصرف کنندگان خود در راستای کاهش وزن کمک ‌کنند.

روش های مصرف تخم خربزه

روش های زیادی برای مصرف دانه های خربزه وجود دارد. با این حال، پرکاربردترین و ساده ترین متد گنجاندن آنها در وعده های غذایی مختلف است. در ادامه نگاهی اجمالی به 6 روش مصرف دانه های خربزه خواهیم داشت:

- دانه های خربزه را می توان به صورت خام مصرف کرد یا آنها را به سالاد و انواع تکه های میوه افزود. این ترکیبات نه تنها ارزش تغذیه ای غذا را افزایش می دهند، بلکه طعم آن را نیز دگرگون می کنند.

- علاقه مندان می توانند دانه های خربزه را شسته، خشک کرده و سپس آنها را در فر یا روی اجاق گاز برشته کنند تا در نهایت یک میان وعده ترد و سالم داشته باشند.

- این دانه ها را همچنین می توان به انواع اسموتی ها اضافه کرد و طعم آنها را تغییر داد.

- امکان افزودن تخم خربزه به مدل های مختلف نان‌ نیز وجود دارد.

- این دانه ها همچنین ممکن است با انواع سوپ ها، غذاها و سس ها هم ایده آل شوند.

- می توان تخم خربزه را به پای سیب و شیرینی های دیگر اضافه کرد.

منبع: عصر ایران