نشانه های ظاهری سوسیس و کالباس فاسد

به گزارش ایلنا، رنگ، بو و بطور کلی ظاهر سوسیس یا کالباس نمی تواند ملاک معتبری برای تشخیص استاندارد بودن این محصولات باشد، توصیه می شود از خریدن سوسیس و کالباس هایی که با نام های متفرقه که تا به حال اسمشان به گوش تان نخورده است، خودداری نمایید.

به طور کلی محصولات و فراورده های گوشتی خصوصا سوسیس و کالباس اگر تحت شرایط مناسبی حمل و نقل و نگهداری نشوند به راحتی در اثر میکرو ارگانیسم ‌های مختلف آلوده و فاسد می شوند . استفاده کردن از محصولات گوشتی فاسد باعث ایجاد مسمومیت و بیماری می شود. از آن جایی که در میان فراورده های گوشتی، سوسیس و کالباس بیشترین طرفدار را دارند در این نوشته به بیان راه هایی برای شناختن سوسیس و کالباس فاسد می پردازیم.

سوسیس و کالباس دارای مواد نگه دارنده ای هستند که مهم ترین این مواد نگه دارنده نمک‌ های نیتریت و نیترات می باشند. نمک های نیتریت و نیترات سبب ایجاد رنگ صورتی خوشرنگ این فراورده های گوشتی می شود و طعم خوب و خاصی هم به این محصولات می دهند. استفاده از مواد نگهدارنده در فراورده های گوشتی مانند سوسیس و کالباس به منظور جلوگیری و یا کاهش سرعت فساد این محصولات است.

زیرا ماهیت این محصولات گوشتی با توجه به امکان رشد میکرو ارگانیسم‌ ها و اکسیداسیون چربی ها فساد پذیر است.استفاده از این مواد نگه دارنده زمان ماندگاری محصولات گوشتی مانند سوسیس و کالباس را افزایش داده و کیفیت این محصولات را نیز حفظ می کند. اغلب به علت شرایط نگه داری نا مناسب این محصولات فاسد و خراب می شوند.

مثلا در یخچال های خانگی به علت قرار گرفتن سوسیس و کالباس در کنار سایر غذاها به سرعت بوی غذاها سبب خراب شدن سوسیس و کالباس می شود. به همین دلیل گفته می شود که از نگه داری طولانی مدت این محصولات خودداری کرده و تنها به اندازه مقدار مورد نیاز سه وعده ی خود خریداری کنید. هم چنین نگهداری سوسیس و کالباس حتما باید در پوشش های مخصوص خودشان انجام شود.

علائم ظاهری سوسیس و کالباس فاسد

برخی از نشانه های سوسیس و کالباس فاسد عبارتند از :

تغییر رنگ صورتی این محصولات به رنگ سبز و خاکستری در سطوحی که مجاور با هوا هستند. لزج شدن سطح سوسیس و کالباس. تغییر رنگ پوشش محصولات به دلیل رشد قارچ‌ ها و کهنگی این فرآورده‌ها. وجود لکه های پراکنده به رنگ های سیاه، سبز روشن یا قهوه ای که نشان دهنده رشد و فعالیت میکروارگانیسم ها است. بوی سوسیس و کالباس فاسد

امروزه با توجه به تغییرات سبک زندگی و شاغل بودن اکثر اعضای خانواده افراد زیادی هستند که زمان کافی و لازم برای آشپزی در اختیار ندارند. به همین جهت استفاده از غذاهای نیمه آماده و سوسیس و کالباس سهم پر رنگ تری در میان سبد خرید خانواده ها پیدا کرده است.با خرید سوسیس و کالباس های مرغوب و با کیفیت می توانید با خیالی آسوده از عطر و طعم این محصولات لذت ببرید اما سوسیس و کالباس هایی با مارک های متفرقه و نا آشنا غیر قابل اعتماد هستند. متأسفانه برخی از این محصولات به طور کاملا غیر استاندارد و به شکل زیرزمینی تهیه و توزیع می شوند.از آن جایی که برای تشخیص سوسیس و کالباس فاسد نمی توان فقط به ظاهر و بوی این محصولات توجه کرد تشخیص این مورد کمی دشوار می شود. بنابراین توصیه می کنیم که تنها از سوسیس و کالباس های معتبر که تحت تأیید وزارت بهداشت هستند استفاده کنید.

موارد مهم در هنگام خرید سوسیس و کالباس

برخی از مواردی که در هنگام خرید سوسیس و کالباس باید مورد توجه قرار بگیرند عبارتند از:

شکل ظاهری

تاریخ مصرف

شماره ثبت و پروانه بهره ‌برداری وزارت بهداشت

تاریخ تولید و تاریخ انقضا

و علاوه بر این موارد باید به استاندارد بودن پوشش این محصولات نیز توجه داشته باشید. درج شدن این مشخصات روی بسته بندی سوسیس و کالباس نشان می دهد این محصولات از برخی فیلترهای لازم رد شده اند.

عوارض خوردن سوسیس و کالباس تاریخ گذشته

خوردن سوسیس و کالباسی که فاسده شده اند یا تاریخ انقضایشان گذشته است خطرناک است. در گوشت های بسته بندی شده و سوسیس و کالباس باکتری هایی مانند کولای و لیستریا وجود دارند به همین دلیل باید به شدت به تاریخ انقضای این محصولات توجه داشته باشید. به طور کلی بهتر است سوسیس و کالباس بیشتر از یک هفته بعد از تولیدشان نگه داری نشوند.

خطرناک‌ترین شکل مسمومیت غذایی مربوط به باکتری لیستریا می باشد که حتی ممکن است منجر به مرگ افراد شود. به همین علت گفته می شود که هرگز سوسیس و کالباسی را که تاریخ انقضایش گذشته است حتی اگر ظاهر و بوی بدی هم ندارد نخورید. به تاریخی که روی بسته بندی این محصولات نوشته شده است دقت کنید. اصولا چند تاریخ متفاوت روی بسته بندی ها به چشم می خورد که باید مراقب باشید آن ها را اشتباه متوجه نشوید.

برای مثال Sell-by date به معنای تاریخ مهلت فروش محصول می باشد یعنی تاریخی که فروشندگان مهلت دارند این محصول را به فروش برسانند. Closed by date or coded date به معنای تاریخ بسته ‌بندی یا تاریخ کدگذاری محصول است. Use-by date به معنای تاریخ مصرف است یعنی تا این تاریخ محصول دارای کیفیت می باشد. Best if used by date نیز به معنای بهترین تاریخ مصرف است یعنی تاریخی که تولید کننده می گوید این تاریخ، بهترین تاریخ مصرف با توجه به طعم و کیفیت محصول می باشد.

نگهداری از سوسیس و کالباس

سوسیس و کالباس فاسد بسیار خطرناک و بیماری زا می باشد. یکی از دلایل اصلی خراب و فاسد شدن سوسیس و کالباس نیز نحوه نگهداری این محصولات می باشد. سوسیس و کالباس وکیوم شده تا زمانی که بسته بندی آن ها باز نشده است ماندگاری خوبی دارند اما زمانی که بسته بندی را باز می کنید این محصولات بین سه تا پنج روز خراب خواهد شد.

به همین علت اصرار می شود که این محصولات را به اندازه نیاز خریداری کنید و بعد از باز کردن بسته بندی نهایتا در سه روز مصرفشان کنید. زیرا همان طور که گفتیم باکتری لیستریا در این محصولات رشد می کنند و تکثیر می شوند. باید بدانید که این باکتری حتی در محیط یخچال و فریزر هم تکثیر می شوند.