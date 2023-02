برای درمان کم خونی چی بخوریم؟

به گزارش ایلنا، در برخی موارد افراد کم خون احساس سرگیجه و به ویژه سردرد می‌کنند. تغذیه‌ مناسب، سالم و متنوع از بسیاری از بیماری‌ها پیشگیری به عمل می‌آورد و کم‌خونی نیز از این امر مستثنی نیست. اگر شما هم تغذیه‌ی سالم و متنوعی داشته باشید رگ‌هایتان پر از خون سالم خواهد بود. در این مطلب شما را با مواد غذایی مفیدی آشنا می‌کنیم که موجب درمان کم‌ خونی می شوند.

ویتامین B12

ویتامین B12 بیشتر در محصولات غذایی حیوانی مثل گوشت گاو، ماهی و همچنین به میزان کمتری در تخم مرغ و پنیر وجود دارد. متأسفانه افراد گیاه‌خوار بیشتر در معرض کم‌خونی جدی قرار می‌گیرند. اگر شما هم نفس نفس می‌زنید، احساس خستگی و بی اشتهایی می‌کنید، در دست و پایتان احساس سوزش یا گزگز دارید، یا این که قلبتان تندتر می‌زند احتمال دارد که دچار کم‌خونی شده باشید.

اگر این علائم را در خود مشاهده کردید حتماً به پزشک مراجعه کنید تا برایتان مکمل ویتامین B12 تجویز کند. بدن ما روزانه به 2.4 میلی‌گرم از این ویتامین نیاز دارد. حتماً در تغذیه‌ی خود گوشت، ماهی، تخم مرغ و میوه را به طور متنوع بگنجانید.

مواد غذایی آهن دار

آهن برای درمان کم خونی عالی است و برای تولید هموگلوبین لازم و ضروری است. آهن دو نوع است: آهن هِم و آهن غیر هِم. آهن هِم بیشتر جذب بدن می‌شود و در گوشت قرمز و جگر به میزان زیادی وجود دارد. البته توجه داشته باشید که جگر در عین حال حاوی میزان زیادی کلسترول نیز می‌باشد. آهن موجود در عدس، توفو و کشمش سخت‌تر جذب بدن می‌شود. برای همین توصیه می‌کنیم این مواد غذایی را با مواد غذایی سرشار از آهن هِم یا مواد غذایی سرشار از ویتامین C مصرف کنید تا راحت‌تر جذب بدن شوند. توجه داشته باشید که غلات نیز سرشار از آهن هستند و از مصرف آن‌ها نیز غافل نشوید.

باید بدانید که زنان زیر 50 سال به 18 میلی گرم و زنان بالای 51 سال و مردان بزرگسال به 8 میلی گرم آهن نیاز دارند. در هر وعده غذای حاوی 90 گرم فیله‌ی گاو، 14 میلی‌گرم و در هر وعده غلات غنی شده 10 میلی‌گرم آهن وجود دارد.

ویتامین C

ویتامین C باعث جذب بهتر آهن می‌شود و می تواند در درمان کم خونی موثر باشد. برای همین توصیه می‌کنیم غذاهایتان را با بروکلی و فلفل دلمه‌ای میل کنید و از مرکبات غافل نشوید زیرا این مواد غذایی سرشار از ویتامین C می‌باشند. همچنین باید بدانید که ویتامین C به توازن اثرات «فیتات» phytate کمک زیادی می‌کند. محققان سوئدی ثابت کرده‌اند زمانی که مواد غذایی سرشار از ویتامین C با مواد غذایی حاوی فیتات‌ها مثل اسفناج، سیب زمینی شیرین و ریواس میل می‌کنید آهن بهتر و بیشتر جذب بدنتان می‌شود. توصیه می‌کنیم روزانه حداقل یک فنجان مواد غذایی سرشار از ویتامین C میل کنید.

فولیک اسید

فولات یا همان ویتامین B٩ که به اسید فولیک نیز شهرت دارد به تقسیم شدن گلبول‌های قرمز کمک زیادی می‌کند و برای همین حمل اکسیژن را راحت‌تر می‌سازد. به استثنای کسانی که نمی‌توانند فولات را از طریق مواد غذایی جذب کنند و نیاز به درمان با اسید فولیک دارند، بقیه‌ی افراد می‌توانند از طریق مصرف مواد غذایی میزان این ماده را در بدنشان بالا ببرند. مواد غذایی از قبیل اسفناج، غلات غنی شده، عدس، لوبیاها، سبزیجات دارای برگ سبز، آب پرتقال، جگر و آجیل‌ها سرشار از اسیدفولیک می‌باشند. توجه داشته باشید که بدن ما روزانه به 400 میلی گرم فولات نیاز دارد و با مصرف یک فنجان عدس یا لوبیا کمابیش می‌توان این میزان را تأمین کرد.