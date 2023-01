به گزارش ایلنا، موز مانند پرتقال، یکی از منابع غذایی غنی از ویتامین C است و مصرف روزانه آن در فصل زمستان می‌تواند به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک کند. تقریبا هر یک عدد موز متوسط 12 درصد از نیاز روزانه بدن به ویتامین C را تامین می‌کند. ویتامین C به‌عنوان یکی از قوی ترین انواع آنتی‌اکسیدان‌ها از طریق مبارزه با رادیکال‌های آزاد در بدن به افزایش قدرت سیستم دفاعی کمک خواهد کرد.

در ادامه همین مطلب با سایر خواص ارزشمند موز که باعث می‌شود مصرف روزانه آن در فصل زمستان اهمیت بیشتری پیدا کند، آشنا می‌شویم که به ترتیب عبارتند از: 1. تقویت عضلات موز سرشار از پتاسیم و منیزیم است. پتاسیم و منیزیم به‌عنوان دو نوع الکترولیت در بدن عمل می‌کنند و نقش مثبتی برای مدیریت تعادل مایعات در بدن دارند. به همین دلیل هم اگر شما قبل یا بعد از فعالیت‌های ورزشی در روزهای سرد سال، یک عدد موز مصرف کنید، کمتر دچار دردهای عضلانی خواهید شد. علاوه بر این، تحقیقات فراوانی ثابت کرده‌اند که مصرف موز با بازسازی عضلات بعد از ورزش کردن و کمک‌رسانی به تقویت عضلات، رابطه مستقیمی دارد. 2. بهبود خلق‌وخو یکی از مشکلات شایع در فصل زمستان، ابتلا به اختلال عاطفی فصلی (SAD) یا افسردگی فصلی ناشی از کمبود نور خورشید است. در چنین شرایطی، مصرف خوراکی‌های سرشار از تریپتوفان مانند موز می‌تواند شدیدا باعث بهبودی در خلق‌وخوی افراد و ازبین‌رفتن احساس افسردگی شود. تریپتوفان نوعی اسید آمینه ضروری است که بدن به‌تنهایی قادر به تولید آن نیست و ما باید این اسید آمینه را از طریق مواد غذایی مختلفی مانند موز یا گوشت بوقلمون دریافت کنیم. دریافت تریپتوفان به بدن کمک می‌کند تا ترشح هورمون سروتونین یا همان هورمون شادی را افزایش دهد. در چنین شرایطی، فرد از خلق‌وخوی بهتری برخوردار خواهد شد. 3. کنترل وزن از دیگر مشکلات رایج در فصل زمستان، افزایش ریزه‌خواری یا ایجاد اشتهای کاذب به‌دلیل سرد شدن هوا است. همین اشتهای کاذب می‌تواند باعث ابتلا به اضافه‌وزن در پایان زمستان شود. به همین دلیل هم بسیار مهم است که شما با کمک یک تغذیه مناسب، اشتهای خود را در روزهای سرد سال کنترل کنید. موز سرشار از فیبر محلولی به نام پکتین است، درحالی که این فیبر محلول در سیستم گوارشی حل و تبدیل به یک مایع ژله‌ای می‌شود. در طی این فرایند، حجم معده پُر خواهد شد و احساس سیری مطلوبی به‌وجود خواهد آمد. هر یک عدد موز حدود 3 گرم فیبر محلول در آب دارد که درواقع نزدیک به 10 درصد از نیاز روزانه بدن خواهد بود. از این‌رو، مصرف یک عدد موز در روزهای سرد زمستانی، ‌مخصوصا به‌صورت ناشتا، می‌تواند به کنترل اشتها در طول روز و پیشگیری از ریزه‌خواری کمک کند. منبع: سلامت

