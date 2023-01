به گزارش ایلنا،‌ گوجه فرنگی و لیمو دو میوه خاص هستند که برای درمان سرماخوردگی بسیار موثرند.

گوجه فرنگی برای سرماخوردگی

آب گوجه فرنگی نوشیدنی محبوبی است که طیف گسترده‌ای از ویتامین‌ها، مواد معدنی و آنتی اکسیدان‌ها را برای بدن تأمین می‌کند. آب گوجه فرنگی بسیار مغذی است و سرشار از بسیاری از ویتامین‌ها و مواد معدنی مهم است. به عنوان مثال، نوشیدن فقط ۱ لیوان (۲۴۰ میلی لیتر) آب گوجه فرنگی تقریباً نیاز روزانه شما به ویتامین C را تأمین می‌کند و ۲۲٪ از نیازهای ویتامین A شما را به صورت آلفا و بتاکاروتنوئیدها برآورده می‌کند. آب گوجه فرنگی و سایر محصولات گوجه فرنگی ممکن است خطر ابتلا به انواع خاصی از سرطان را کاهش دهد.

لیمو برای سرماخوردگی

لیمو منبع خوبی از ویتامین C است. همانطور که می‌دانید در زمان سرماخوردگی خوردن ویتامین c بسیار مهم است. یک لیمو حدود ۳۱ میلی گرم ویتامین C را تأمین می‌کند، که ۵۱ درصد از میزان مورد نیاز مصرف روزانه مرجع (RDI) است. تحقیقات نشان می‌دهد که خوردن میوه و سبزیجات سرشار از ویتامین C خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی و سکته را کاهش می‌دهد.

منبع: بهداشت نیوز