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مهدی سلطانی سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دورود شد

مهدی سلطانی سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دورود شد
کد خبر : 1827270
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مهدی سلطانی به عنوان سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دورود منصوب شد

به گزارش ایلنا، احمد توصیفیان، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان، در حکمی «مهدی سلطانی» را به سمت «بعنوان سرپرست تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دورود» منصوب کرد. 

سلطانی، مدیریت روابط‌ عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و سرپرستی خبرگزاری ایلنا (کارایران) در منطقه لرستان را به عهده داشته است. 

پیش از این، خانم زینب دالوند عهده‌دار مدیریت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دورود بوده است

 

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