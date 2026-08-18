مهدی سلطانی سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دورود شد

به گزارش ایلنا، احمد توصیفیان، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان، در حکمی «مهدی سلطانی» را به سمت «بعنوان سرپرست تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دورود» منصوب کرد.

سلطانی، مدیریت روابط‌ عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و سرپرستی خبرگزاری ایلنا (کارایران) در منطقه لرستان را به عهده داشته است.

پیش از این، خانم زینب دالوند عهده‌دار مدیریت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دورود بوده است

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