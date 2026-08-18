مهدی سلطانی سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دورود شد
مهدی سلطانی به عنوان سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دورود منصوب شد
به گزارش ایلنا، احمد توصیفیان، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان، در حکمی «مهدی سلطانی» را به سمت «بعنوان سرپرست تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دورود» منصوب کرد.
سلطانی، مدیریت روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و سرپرستی خبرگزاری ایلنا (کارایران) در منطقه لرستان را به عهده داشته است.
پیش از این، خانم زینب دالوند عهدهدار مدیریت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دورود بوده است