به گزارش روابط عمومی موسسه کار و تامین اجتماعی، این تفاهم‌نامه با هدف گسترش تعاملات دوجانبه در زمینه آموزش، پژوهش، فناوری و اجرای برنامه‌های مشترک منعقد شده و زمینه همکاری دو مجموعه را در اجرای طرح‌های علمی و کاربردی مرتبط با بازار کار، روابط کار و توسعه سرمایه انسانی فراهم می‌کند.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، دو طرف در زمینه برگزاری نشست‌های تخصصی، همایش‌ها، کارگاه‌های آموزشی، سمینارهای علمی، رویدادهای فناورانه و برنامه‌های مشترک در سطح استانی و ملی همکاری خواهند کرد. همچنین حمایت از طرح‌های پژوهشی، انتشار کتاب، مقاله و پایان‌نامه‌های دانشجویی، اجرای پروژه‌های نیازسنجی مرتبط با بازار کار و توسعه فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی از دیگر محورهای این همکاری است.

در چارچوب این توافق، جهاددانشگاهی خراسان رضوی و موسسه کار و تامین اجتماعی از ظرفیت‌های علمی، پژوهشی، آموزشی و اجرایی یکدیگر برای طراحی و اجرای پروژه‌های مشترک بهره خواهند گرفت و تلاش می‌کنند با توسعه همکاری‌های بین‌بخشی، زمینه ارائه راهکارهای نوآورانه در حوزه کار، اشتغال و توسعه منابع انسانی را فراهم کنند.

بر اساس این تفاهم‌نامه، به منظور برنامه‌ریزی، هماهنگی، نظارت و ارزیابی اجرای فعالیت‌های مشترک، کارگروهی متشکل از نمایندگان دو طرف تشکیل خواهد شد تا روند اجرای برنامه‌ها و تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده را پیگیری کند. همچنین مقرر شده است جزئیات هر یک از پروژه‌ها و فعالیت‌های مشترک در قالب قراردادهای مستقل و بر اساس توافق طرفین تنظیم و اجرا شود.

این تفاهم‌نامه با هدف ایجاد بستر مناسب برای توسعه همکاری‌های پایدار میان دو مجموعه و استفاده از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی در مسیر ارتقای کیفیت آموزش، پژوهش و ارائه خدمات تخصصی در حوزه کار و تامین اجتماعی به امضا رسیده است.

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