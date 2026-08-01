بازدید مسئولان از روند برگزاری آزمون تعیین صلاحیت مدرسین روابط کار و تشکلهای کارگری و کارفرمایی در استان البرز
آزمون تعیین صلاحیت مدرسین حوزه روابط کار و تشکلهای کارگری و کارفرمایی، روز پنجشنبه مورخ ۸ مرداد، در مرکز شهید رهبری سازمان آموزش فنی و حرفهای استان البرز برگزار شد.
در جریان برگزاری این آزمون فرناز بیرجانی، معاون روابط کار ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز، پورجعفر، معاون محترم سنجش و برنامهریزی سازمان آموزش فنی و حرفهای و پریسا مرادیان، نماینده مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، با حضور در محل برگزاری آزمون، از روند اجرایی آن بازدید و بر نحوه برگزاری، رعایت ضوابط و فراهم بودن شرایط مناسب برای داوطلبان نظارت کردند.
این آزمون با هدف ارزیابی توانمندیها، دانش تخصصی و صلاحیتهای علمی و آموزشی متقاضیان تدریس در حوزههای روابط کار و تشکلهای کارگری و کارفرمایی برگزار شد و گامی مؤثر در راستای ارتقای کیفیت آموزشهای تخصصی و بهرهمندی از ظرفیت مدرسین توانمند و واجد صلاحیت در این حوزهها به شمار میرود.