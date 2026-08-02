به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد: فرهاد شیخی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد، در دیدار با احمد طالبی، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان، که به مناسبت هفته ملی مهارت برگزار شد، بر ضرورت گسترش آموزش‌های مهارتی متناسب با نیاز بازار کار تأکید کرد.



وی با اشاره به جایگاه یزد به عنوان یکی از قطب‌های صنعتی و معدنی کشور اظهار کرد: توسعه هنرستان‌های جوار کارگاهی و تقویت آموزش‌های مهارتی برای دانش‌آموزان و علاقه‌مندان، نقش مهمی در تربیت نیروی انسانی ماهر و پاسخگویی به نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی استان دارد.



شیخی افزود: همکاری و هم‌افزایی میان اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای می‌تواند زمینه ارتقای مهارت‌آموزی، افزایش اشتغال‌پذیری جوانان و تأمین نیروی کار متخصص برای بخش‌های مختلف تولیدی و معدنی استان را فراهم کند.



مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد با تبریک هفته ملی مهارت، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحقق اشتغال پایدار و رشد اقتصادی دانست و بر استمرار تعاملات مشترک برای توسعه فرهنگ مهارت‌آموزی در استان تأکید کرد.

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