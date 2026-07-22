به گزارش روابط عمومی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، دکتر ابراهیم صادقی‌فر در نشست تخصصی «تأمین اجتماعی؛ امیدها و فرصت‌ها، تهدیدات پیش‌رو» اظهار کرد: شرایط کشور و رخدادهای اخیر، مسائل و چالش‌های متعددی را در حوزه تأمین اجتماعی ایجاد کرده است و همین ضرورت، برگزاری این نشست تخصصی را بیش از پیش آشکار ساخت.

وی با قدردانی از همکاری مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در برگزاری این رویداد، افزود: این مجموعه همکاری مؤثر و ارزشمندی با مؤسسه کار و تأمین اجتماعی داشته و بستر مناسبی برای برگزاری نشست‌های تخصصی و سیاستی فراهم کرده است.

صادقی‌فر با اشاره به رویکرد نشست‌های تخصصی مؤسسه، اظهار کرد: نقد وضع موجود ضروری است، اما این نقد باید حتماً با پیشنهادهای مشخص همراه باشد. نشست‌های تخصصی باید از صرف بیان مشکلات عبور کرده و به سمت ارائه راهکارهای عملیاتی و سیاستی حرکت کنند.

وی با تأکید بر اینکه اصلاحات ساختاری نیز باید هدفمند و دقیق تعریف شود، گفت: نمی‌توان از اصلاح کل ساختار سخن گفت؛ بلکه لازم است ابعاد، حدود و اولویت‌های اصلاحات به‌صورت شفاف مشخص شود تا امکان اجرای آن فراهم باشد.

رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی با بیان اینکه هر اقدامی که بتواند روند ناپایداری و ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی را حتی برای چند سال به تعویق بیندازد، اقدامی ارزشمند است، تصریح کرد: حکمرانی داده‌محور می‌تواند نقش مهمی در تصمیم‌سازی‌های این حوزه ایفا کند و به همین دلیل، لازم است نشست مستقلی به این موضوع اختصاص یابد.

وی استقلال صندوق‌های بیمه‌ای را یکی از مهم‌ترین الزامات پایداری نظام تأمین اجتماعی دانست و افزود: منابع صندوق‌ها متعلق به بیمه‌شدگان است و هر فرد با پرداخت حق بیمه، برای آینده خود سرمایه‌گذاری می‌کند؛ بنابراین باید از مداخلات غیرضروری در مدیریت و منابع صندوق‌ها جلوگیری شود.

صادقی‌فر با اشاره به ضرورت توجه به ابعاد مدیریتی و اجتماعی نظام تأمین اجتماعی اظهار کرد: عوامل جامعه‌شناختی مؤثر بر تاب‌آوری صندوق‌ها باید به‌طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد و داده‌های این حوزه نیز همواره به‌روز باشد تا مبنای تصمیم‌گیری‌های سیاستی قرار گیرد.

وی همچنین بر ضرورت بررسی اقتصاد غیررسمی، اقتصاد پلتفرمی و تحولات بازار کار تأکید کرد و گفت: لازم است نشست‌های تخصصی مستقلی درباره فری‌لنسرها، اقتصاد پلتفرمی، روابط کار در مشاغل نوین و نحوه پوشش بیمه‌ای این گروه‌ها برگزار شود؛ چرا که این موضوعات امروز به یکی از مهم‌ترین مسائل بازار کار جهان تبدیل شده‌اند.

رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی با اشاره به تغییر نگرش نسل جدید نسبت به اشتغال افزود: بسیاری از افراد، به‌ویژه در میان نسل جوان، تمایلی به پذیرش رابطه سنتی کارگر و کارفرما ندارند و لازم است نظام تأمین اجتماعی برای پوشش این گروه‌ها، سازوکارهای متناسبی طراحی کند.

وی با تأکید بر ضرورت تبیین نقش دولت در اصلاح نظام تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: باید مشخص شود دولت چه مسئولیت‌هایی در حل چالش‌های این حوزه بر عهده دارد و چه راهبردهایی برای آینده باید تدوین شود. همچنین لازم است میان منابع بیمه‌ای و منابع مالیاتی تفکیک روشنی وجود داشته باشد تا تعهدات حمایتی، منابع صندوق‌های بیمه‌ای را با مخاطره مواجه نکند.

صادقی‌فر در پایان با اشاره به وجود برخی مفاهیم و اصول نیازمند بازتعریف در حوزه تأمین اجتماعی، اظهار کرد: موضوعاتی مانند جامعیت، کفایت و سایر اصول بنیادین این حوزه نیازمند بررسی مجدد هستند. به همین منظور، برگزاری دست‌کم پنج تا شش نشست تخصصی ذیل عنوان «نظم نوین تأمین اجتماعی» ضروری است تا ابعاد مختلف اصلاحات مورد بحث قرار گیرد و نتایج آن در قالب پیشنهادهای سیاستی، اصلاح مقررات و حتی تدوین لوایح قانونی به ثمر برسد.

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