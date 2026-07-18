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کارگری



روابط کار ۲۷ / ۰۴ / ۱۴۰۵ - ۱۵:۴۱:۵۷

نشست تخصصی «تأمین اجتماعی؛ امیدها و فرصت‌ها، تهدیدات پیش‌رو»(بخش دوم)

به مناسبت روز بهزیستی و تأمین اجتماعی، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی با همکاری مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، نشستی تخصصی با حضور مدیران، استادان دانشگاه و پژوهشگران این حوزه برگزار کرد.