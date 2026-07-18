نشست تخصصی «تأمین اجتماعی؛ امیدها و فرصتها، تهدیدات پیشرو»(بخش اول)
به مناسبت روز بهزیستی و تأمین اجتماعی، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی با همکاری مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی و مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، نشستی تخصصی با حضور مدیران، استادان دانشگاه و پژوهشگران این حوزه برگزار کرد.
در این نشست، مهمترین فرصتها، چالشها و الزامات آینده نظام تأمین اجتماعی، سیاستهای رفاهی و راهکارهای ارتقای پایداری مالی، کارآمدی نظام تأمین اجتماعی و تحقق عدالت اجتماعی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
در این ویدئو، گزیدهای از مهمترین بخشهای این نشست را ببینید.