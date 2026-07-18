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نشست تخصصی «تأمین اجتماعی؛ امیدها و فرصت‌ها، تهدیدات پیش‌رو»(بخش اول)

نشست تخصصی «تأمین اجتماعی؛ امیدها و فرصت‌ها، تهدیدات پیش‌رو»(بخش اول)
کد خبر : 1815011
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به مناسبت روز بهزیستی و تأمین اجتماعی، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی با همکاری مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، نشستی تخصصی با حضور مدیران، استادان دانشگاه و پژوهشگران این حوزه برگزار کرد.

 

در این نشست، مهم‌ترین فرصت‌ها، چالش‌ها و الزامات آینده نظام تأمین اجتماعی، سیاست‌های رفاهی و راهکارهای ارتقای پایداری مالی، کارآمدی نظام تأمین اجتماعی و تحقق عدالت اجتماعی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

در این ویدئو، گزیده‌ای از مهم‌ترین بخش‌های این نشست را ببینید.

حجم ویدیو: 18.71M | مدت زمان ویدیو: 00:02:51 دانلود ویدیو

 

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