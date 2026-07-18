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در دیدار وزرای کار ایران و هند مطرح شد: دیپلماسی اشتغال در مدار بریکس؛ تأکید ایران و هند بر میراث مشترک فرهنگی و همکاری‌های اقتصادی

در دیدار وزرای کار ایران و هند مطرح شد: دیپلماسی اشتغال در مدار بریکس؛ تأکید ایران و هند بر میراث مشترک فرهنگی و همکاری‌های اقتصادی
کد خبر : 1814895
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دیدار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران با وزیر کار و اشتغال هند در حاشیه نشست‌های کارگروه اشتغال بریکس، فرصتی برای بازخوانی پیوندهای تاریخی و تعریف افق‌های جدید همکاری میان دو کشور فراهم کرد؛ دیداری که در آن اشتراکات فرهنگی به اندازه دیپلماسی اقتصادی مورد توجه قرار گرفت.

  به گزارش مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، در جریان برگزاری نشست‌های کارگروه اشتغال بریکس، هیئت ایرانی به ریاست «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با «منصوخ ماندویا»، وزیر کار و اشتغال هند دیدار و گفت و گو کرد.

در این دیدار، وزیر کار هند با قدردانی از حضور فعال و سازنده هیئت ایرانی در جلسات کارگروه اشتغال بریکس، بر ظرفیت‌های بالای همکاری میان دو کشور تأکید کرد. 

وی با اشاره به نزدیکی دیدگاه‌های ایران و هند در حوزه‌های کار و اشتغال، تاکید کرد: دو کشور دارای نقاط اشتراک فراوانی هستند که می‌تواند بسترساز همکاری‌های دوجانبه در سطح بین‌المللی باشد.

روایت فرهنگی؛ از سبک هندی تا قطب‌الدین

در بخش دیگری از این گفت و گو، فضای رسمی دیپلماتیک با اشارات تاریخی و فرهنگی تلطیف شد. با توجه به پیشنهاد طرف هندی برای استفاده از نمادهای تاریخی مشترک، احمد میدری وزیر کار ایران  با هدف تقویت پیوندهای صلح‌آمیز، بر غنای ادبی و تاریخی تعاملات دو ملت تاکید کرد.

در حالی که طرف هندی به نادرشاه به عنوان یک چهره تاریخی مشترک اشاره داشت، وزیر کار ایران ضمن تاکید بر جنبه‌های سازنده تمدنی، قطب‌الدین و شخصیت‌های فرهنگی و تجاری را نمادهای گویاتری از عمق پیوندهای دو ملت دانست. 

میدری با یادآوری حضور دیرینه ایرانیان در هند و نقش آن‌ها در ایجاد مسیرهای تجاری و شکوفایی اقتصادی، اظهار کرد: ایرانیانِ مستقر در هند، نه فقط بازرگان، بلکه حاملان فرهنگ و تمدن ایرانی بودند که در کنار شعرای سبک هندی، پیوندی ناگسستنی میان دو تمدن برقرار کردند.

این تبادل‌نظر نشان داد که فراتر از چارچوب‌های فنی کارگروه‌های بریکس، میراث مشترک تاریخی ایران و هند، موتور محرکی برای پیشبرد دیپلماسی اشتغال و توسعه اقتصادی در عصر حاضر محسوب می‌شود. 

طرفین در پایان این نشست بر تداوم رایزنی‌ها برای بهره‌گیری از این ظرفیت‌های مشترک در راستای منافع ملی دو کشور تأکید کردند.

 

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