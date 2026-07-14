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رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی:

پژوهش‌های مسئله‌محور، کانون اصلی فعالیت‌های مؤسسه کار است

پژوهش‌های مسئله‌محور، کانون اصلی فعالیت‌های مؤسسه کار است
کد خبر : 1813730
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از گفتمان‌سازی عدالت تا سیاست‌گذاری مبتنی بر پژوهش

رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی در نخستین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی «از پژوهش تا سیاست‌گذاری» با تأکید بر رویکرد جدید این برنامه‌ها، از آغاز دور تازه این نشست‌ها با هدف تقویت ارتباط میان پژوهش و سیاست‌گذاری خبر داد و بر آمادگی مؤسسه برای همکاری با پژوهشگران و صاحب‌نظران این حوزه تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، ابراهیم صادقی‌فر در این نشست اظهار کرد: دور جدید سلسله نشست‌های «از پژوهش تا سیاست‌گذاری» با حفظ تجربه‌های گذشته و در قالبی جدید آغاز شده است و مؤسسه از حضور پژوهشگران، استادان دانشگاه، صاحب‌نظران و منتقدان برای مشارکت در این گفت‌وگوهای تخصصی استقبال می‌کند.

وی با اشاره به سابقه فعالیت مؤسسه کار و تأمین اجتماعی افزود: این مؤسسه از سال ۱۳۴۹ با تمرکز بر مأموریت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه‌های پژوهش، آموزش، انتشارات، تعالی سازمانی و مشاوره فعالیت می‌کند و همواره تلاش کرده است پژوهش‌های کاربردی را در خدمت حل مسائل این وزارتخانه قرار دهد.

صادقی‌فر با بیان اینکه یکی از چالش‌های کشورهای در حال توسعه، فاصله میان پژوهش و عمل است، اظهار کرد: تلاش ما بر این بوده است که پژوهش‌های مؤسسه بیش از پیش مسئله‌محور و نیازمحور باشد تا بتواند در فرآیند تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری نقش مؤثری ایفا کند.

رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های پژوهشی مؤسسه در سال ۱۴۰۳ گفت: در این سال، ۱۸ کلان‌مسئله مرتبط با حوزه مأموریتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شناسایی و برای آنها ۱۴۴ اقدام پژوهشی طراحی شده است تا مسیر مطالعات و فعالیت‌های علمی مؤسسه بر اساس نیازهای واقعی وزارتخانه دنبال شود.

وی عدالت را یکی از مهم‌ترین محورهای این برنامه‌ها دانست و افزود: موضوع عدالت، به‌ویژه عدالت در مزد، از جمله محورهای مورد توجه مؤسسه بوده است و پس از تأکیدات رئیس‌جمهور نیز اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

صادقی‌فر با اشاره به اجرای سلسله برنامه‌های «گفتمان‌سازی عدالت فراگیر» اظهار کرد: در قالب این برنامه، هشت نشست تخصصی با مشارکت ۳۵ نهاد دولتی و غیردولتی برگزار شد که دستاوردهای آن در قالب بیانیه و پیشنهادهای سیاستی و تقنینی تدوین و ارائه شد. اگرچه به دلیل برخی شرایط، هنوز این پیشنهادها به مرحله اجرا نرسیده است، اما این تجربه نشان داد که موضوع عدالت همچنان یکی از اولویت‌های اصلی مؤسسه به شمار می‌رود.

وی با تشریح بخشی از فعالیت‌های پژوهشی مؤسسه افزود: تاکنون هشت پژوهش در حوزه عدالت منطقه‌ای، ۹ پژوهش در زمینه عدالت شغلی و ۱۴ پژوهش در حوزه بودجه انجام شده است. علاوه بر این، پژوهش‌های متعددی نیز بر اساس نیازها و دستور مستقیم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستور کار قرار گرفته و امیدواریم دامنه این فعالیت‌ها بیش از پیش گسترش یابد.

رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی در پایان با تأکید بر رویکرد مشارکتی این مجموعه اظهار کرد: مؤسسه آمادگی دارد از ظرفیت همه پژوهشگران، دانشگاهیان و صاحب‌نظران برای تولید دانش کاربردی و ارائه راهکارهای مؤثر در حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهره‌مند شود و از همکاری آنان به گرمی استقبال می‌کند.

 

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