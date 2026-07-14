در این نشست، نمایندگانی از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، صندوق بازنشستگی کشوری، کانون ملی مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی، کانون کارآفرینان برتر، انجمن زنان کارآفرین و مؤسسه کار و تأمین اجتماعی حضور داشتند.

«مانوین» تلاشی برای پیوند ایده‌های خلاق با بازار، سرمایه و فرصت‌های واقعی رشد است.

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