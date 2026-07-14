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هم‌افزایی برای توسعه بازار صنایع خلاق

هم‌افزایی برای توسعه بازار صنایع خلاق
کد خبر : 1813533
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نشست هم‌اندیشی و سیاست‌گذاری رویداد صنایع خلاق «مانوین»، روز ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵ به میزبانی گروه علمی صنایع خلاق در مؤسسه کار و تأمین اجتماعی برگزار شد.

در این نشست، نمایندگانی از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، صندوق بازنشستگی کشوری، کانون ملی مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی، کانون کارآفرینان برتر، انجمن زنان کارآفرین و مؤسسه کار و تأمین اجتماعی حضور داشتند.
«مانوین» تلاشی برای پیوند ایده‌های خلاق با بازار، سرمایه و فرصت‌های واقعی رشد است.

 

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