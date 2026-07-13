دبیر رویداد «مانوین» با تشریح برنامه‌های این رویداد، توسعه بازار، تجاری‌سازی، جذب سرمایه، ایجاد دسترسی شرکت‌های خلاق به سازمان‌ها و بازارهای بزرگ، راه‌اندازی کلینیک کسب‌وکار، تشکیل پاویون‌های تخصصی و حمایت عملی از شرکت‌های منتخب را از مهم‌ترین اهداف آن برشمرد.

وی همچنین اعلام کرد رویداد «مانوین» با تمرکز بر هفت حوزه منتخب از صنایع خلاق، ۲۱ مهرماه در اصفهان برگزار خواهد شد و تاکنون صدها شرکت و فعال این زیست‌بوم برای حضور در بخش‌های نمایشگاهی و جشنواره‌ای آن اعلام آمادگی کرده‌اند.

در این جلسه، دستگاه‌های حاضر نیز ظرفیت‌های خود را برای مشارکت در داوری تخصصی، سرمایه‌گذاری، آموزش، شبکه‌سازی، توسعه بازار و خرید محصولات و خدمات صنایع خلاق مطرح کردند.

«مانوین» تلاشی برای پیوند ایده‌های خلاق با بازار، سرمایه و فرصت‌های واقعی رشد است.

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