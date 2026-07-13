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هم‌افزایی برای توسعه بازار صنایع خلاق

هم‌افزایی برای توسعه بازار صنایع خلاق
کد خبر : 1812684
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نشست هم‌اندیشی و سیاست‌گذاری رویداد صنایع خلاق «مانوین»، روز ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵ در مؤسسه کار و تأمین اجتماعی برگزار شد. در این نشست، نمایندگانی از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، صندوق بازنشستگی کشوری، کانون ملی مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی، کانون کارآفرینان برتر، انجمن زنان کارآفرین و مؤسسه کار و تأمین اجتماعی حضور داشتند.

دبیر رویداد «مانوین» با تشریح برنامه‌های این رویداد، توسعه بازار، تجاری‌سازی، جذب سرمایه، ایجاد دسترسی شرکت‌های خلاق به سازمان‌ها و بازارهای بزرگ، راه‌اندازی کلینیک کسب‌وکار، تشکیل پاویون‌های تخصصی و حمایت عملی از شرکت‌های منتخب را از مهم‌ترین اهداف آن برشمرد.
وی همچنین اعلام کرد رویداد «مانوین» با تمرکز بر هفت حوزه منتخب از صنایع خلاق، ۲۱ مهرماه در اصفهان برگزار خواهد شد و تاکنون صدها شرکت و فعال این زیست‌بوم برای حضور در بخش‌های نمایشگاهی و جشنواره‌ای آن اعلام آمادگی کرده‌اند.
در این جلسه، دستگاه‌های حاضر نیز ظرفیت‌های خود را برای مشارکت در داوری تخصصی، سرمایه‌گذاری، آموزش، شبکه‌سازی، توسعه بازار و خرید محصولات و خدمات صنایع خلاق مطرح کردند.
«مانوین» تلاشی برای پیوند ایده‌های خلاق با بازار، سرمایه و فرصت‌های واقعی رشد است.

 

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