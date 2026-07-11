پیام رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی به مناسبت هفته بهزیستی
پیام رییس موسسه کار و تامین اجتماعی به مناسبت «هفته بهزیستی» منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی موسسه کار و تامین اجتماعی متن این پیام به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
هفته بهزیستی، فرصتی ارزشمند برای پاسداشت تلاشهای صادقانه همه کسانی است که در مسیر ارتقای کیفیت زندگی، توانمندسازی اقشار آسیبپذیر، گسترش عدالت اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی کشور گام برمیدارند.
امروزه توسعه پایدار، تنها با رشد اقتصادی معنا نمییابد؛ بلکه در گرو توجه همزمان به کرامت انسانی، برابری فرصتها، حمایت از گروههای نیازمند، توانمندسازی افراد دارای معلولیت، کودکان، سالمندان و خانوادههای در معرض آسیب و گسترش مشارکت اجتماعی است. در این میان، سازمان بهزیستی کشور نقشی مؤثر و ماندگار در تحقق این اهداف بر عهده دارد.
بهزیستی، بهعنوان یکی از ارکان مهم نظام رفاه اجتماعی، با رویکردی پیشگیرانه، حمایتی و توانمندساز، سهمی ارزشمند در کاهش آسیبهای اجتماعی، توسعه عدالت اجتماعی و افزایش انسجام و همبستگی ملی ایفا میکند. تقویت همکاری میان نهادهای علمی، پژوهشی و اجرایی، میتواند زمینهساز سیاستگذاریهای مؤثرتر و ارائه خدمات کارآمدتر در حوزه رفاه اجتماعی باشد.
همانند برگزاری دوره آموزش کارآفرینی و تربیت مریی ویژه مددجویان بهزیستی و دورههای آموزشی در حوزه زنان و خانواده با همکاری این سازمان، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی در چارچوب رسالت علمی و پژوهشی خود آمادگی دارد تا با تولید دانش، ارائه راهکارهای سیاستی و توسعه پژوهشهای کاربردی، در مسیر ارتقای نظام رفاه اجتماعی و حمایت از سیاستهای توانمندساز، همراه و پشتیبان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی کشور باشد.
اینجانب ضمن گرامیداشت هفته بهزیستی، از خدمات ارزشمند مدیران، کارشناسان، مددکاران اجتماعی، روانشناسان، توانبخشان، خیرین و تمامی تلاشگران این عرصه صمیمانه قدردانی کرده و توفیق روزافزون آنان را در خدمت به مردم عزیز ایران از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.
دکتر ابراهیم صادقیفر
رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی