پیام تسلیت حسن صادقی به دبیر کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیران تأمین اجتماعی
حسن صادقی، درگذشت همسر دبیر محترم کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیران تأمین اجتماعی را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، متن پیام تسلیت به شرح زیر است:
بسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِیمِ
کلُّ مَنْ عَلیها فَان وَ یبقَی وَجْهُ رَبَّک ذوالجلالِ والاکرامِ
برادر ارجمند جناب آقای مهندس علیاصغر بیات
دبیر محترم کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیران تأمین اجتماعی ضایعه درگذشت همسر گرانقدرتان و خاموش شدن این شمع نورانی در ایام محرم را به حضرتعالی و بیوت معزز و داغدار و کلیه بستگان تسلیت و تعزیت عرض می نماییم.
از درگاه خالق هستی غفران الهی، علو درجات و حشر با ائمه معصومین علیه السلام برای آن مرحومه، صبر و شکیبایی برای بازماندگان و سلامتی و بقای عمر با عزت جنابعالی را مسئلت داریم.
روحشان شاد و قرین رحمت بی انتهای الهی باد.
حسن صادقی
معاون دبیرکل خانه کارگر و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری