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پیام تسلیت حسن صادقی به دبیر کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیران تأمین اجتماعی

پیام تسلیت حسن صادقی به دبیر کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیران تأمین اجتماعی
کد خبر : 1804956
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حسن صادقی، درگذشت همسر دبیر محترم کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیران تأمین اجتماعی را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، متن پیام تسلیت به شرح زیر است:

بسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِیمِ

 کلُّ مَنْ عَلیها فَان وَ یبقَی وَجْهُ رَبَّک ذوالجلالِ والاکرامِ

برادر ارجمند جناب آقای مهندس علی‌اصغر بیات

دبیر محترم کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیران تأمین اجتماعی​ ضایعه درگذشت همسر گرانقدرتان و خاموش شدن این شمع نورانی در ایام محرم را به حضرتعالی و بیوت معزز و داغدار و کلیه بستگان تسلیت و تعزیت عرض می نماییم.
از درگاه خالق هستی غفران الهی، علو درجات و حشر با ائمه معصومین علیه السلام برای آن مرحومه، صبر و شکیبایی برای بازماندگان و سلامتی و بقای عمر با عزت جنابعالی را مسئلت داریم.
روحشان شاد و قرین رحمت بی انتهای الهی باد.
حسن صادقی

معاون دبیرکل خانه کارگر و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری

 

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