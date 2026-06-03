برگزاری جشن بزرگ عید غدیر با حضور کارگران و بازنشستگان در خانه کارگر قائمشهر
جشن بزرگ عید سعید غدیر خم به همت مرکز فرهنگی و دارالقرآن خانه کارگر مازندران و کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی قائمشهر، با حضور مسئولان حوزه کار و تأمین اجتماعی، جمعی از بازنشستگان و فعالان تشکلهای کارگری در خانه کارگر قائمشهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، در این مراسم، حسینی (مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران)، نصرالله دریابیگی (نایب رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمریبگیران تأمین اجتماعی کشور) و (دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران)، اعضای هیئت مدیره و هیئت اجرایی کانون بازنشستگان و خانه کارگر مازندران، جمعی از بازنشستگان و اعضای تشکلهای کارگری استان حضور داشتند.
نصرالله دریابیگی دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران در این مراسم با تبریک فرارسیدن عید سعید غدیر خم، با اشاره به جایگاه عدالت در سیره و حکومت امیرالمؤمنین علی (ع) اظهار کرد: نخستین مفهومی که با شنیدن نام مبارک امام علی (ع) در ذهن انسان تداعی میشود، عدالت علوی است. جامعه اسلامی باید برقراری عدالت را در تمامی عرصههای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، درمانی، سیاسی و آموزشی به عنوان مهمترین دستورالعمل اجرایی خود قرار دهد و تمامی فرآیندهای نظارتی و قانونگذاری نیز بر همین مبنا شکل گیرد.
وی با بیان اینکه پس از گذشت نزدیک به پنج دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، همچنان فاصله معناداری میان وضع موجود و الگوی عدالتمحور حکومت علوی وجود دارد، افزود: متأسفانه شکافهای اجتماعی و اقتصادی میان اقشار مختلف جامعه در سالهای اخیر افزایش یافته و این شرایط با معیارهای عدالت اسلامی همخوانی ندارد. در حالی که اسناد بالادستی، قانون اساسی و قوانین متعدد برای تحقق عدالت وجود دارد، همچنان جامعه در انتظار اجرای کامل این اصول و تحقق عدالت در همه ابعاد زندگی مردم است.
نایب رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمریبگیران تأمین اجتماعی کشور در ادامه سخنان خود، امیرالمؤمنین علی (ع) را الگوی کامل سادهزیستی، عدالتخواهی، شجاعت، مردمداری و حمایت از محرومان دانست و گفت: حضرت علی (ع) نماد اقتدار همراه با دیانت، مدیریتی کارآمد و حکمرانی عادلانه بود. تمامی ابعاد زندگی آن امام همام میتواند الگویی ارزشمند برای مسئولان و مدیران کشور باشد تا با تأسی به سیره ایشان، در مسیر کاهش فاصله طبقاتی و حمایت از اقشار ضعیف جامعه گامهای مؤثرتری بردارند.
رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی مازندران تأکید کرد: مسئولان علاوه بر اتخاذ سیاستهای عدالتمحور، باید در سبک زندگی شخصی نیز سادهزیستی و زیست شرافتمندانه را که از ویژگیهای برجسته امیرالمؤمنین (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) بود، سرلوحه عمل خود قرار دهند.
دریابیگی با اشاره به مشکلات معیشتی و اقتصادی جامعه کارگری و بازنشستگان گفت: امروز کارگران و بازنشستگان با دشواریهای متعددی در حوزه معیشت، درمان و رفاه اجتماعی مواجه هستند. قشری که سالها موتور محرک تولید و توسعه کشور بوده و چرخهای صنعت و اقتصاد را به حرکت درآورده است، اکنون برای تأمین حداقل نیازهای زندگی خود و خانوادههایشان با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم میکنند.
وی افزود: شایسته نظامی که بر پایه عدالت علوی بنا شده است، نیست که محرومان و اقشار زحمتکش جامعه همچنان با چنین مشکلاتی روبهرو باشند. انتظار میرود دولت و مسئولان با اهتمام جدیتری برای رفع مشکلات اقتصادی، درمانی و اجتماعی کارگران و بازنشستگان اقدام کنند.
دریابیگی در پایان ابراز امیدواری کرد که همزمان با فرارسیدن عید سعید غدیر، اخبار امیدوارکنندهای در زمینه مهار تورم، پرداخت دیون و مطالبات مالی، افزایش حمایتهای معیشتی و رفاهی و همچنین تقویت خدمات درمانی و رفع چالشهای موجود در حوزه بیمه تکمیلی به جامعه بزرگ کارگران و بازنشستگان کشور ارائه شود و این اقدامات به عنوان عیدی دولت به این قشر شریف و اثرگذار جامعه تلقی گردد.
این آیین با اجرای برنامههای متنوع فرهنگی و مذهبی از جمله سخنرانی، مولودیخوانی، قرائت اشعار حماسی در مدح حضرت امیرالمؤمنین علی (ع)، اجرای برنامه طنز، مسابقات فرهنگی، قرعهکشی و اهدای جوایز به حاضران و همچنین تجلیل و اهدای هدایا به سادات حاضر در مراسم همراه بود.