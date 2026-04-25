نصرالله دریابیگی:
کارگران در ۴۷ سال اخیر، کارنامه درخشانی در ایثارگری و دفاع از انقلاب به نمایش گذاشتند
همزمان با فرا رسیدن هفته کارگر، جمعی از اعضای هیئت اجرایی و همچنین تشکلهای صنفی کارگری وبازنشستگان استان مازندران به دبیر اجرایی خانه کارگر استان مازندران با حضور در مصلی جمعه قائم شهر، با آرمانهای امام راحل و قائد شهید امّت، تجدید عهد و بر ادامه دفاع از مسیر اصلی انقلاب اسلامی، بیعت مجدد خود را با رهبری انقلاب اعلام کردند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، نصرالله دریابیگی (دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران) در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه در قائم شهر که به مناسبت آغاز هفته کارگر ایراد شد گفت: کارگران ایران در جریان پیروزی انقلاب، جنگ تحمیلی، جنگ ۱۲ روزه و جنگ اخیر رمضان طی ۴۷ سال اخیر، کارنامه درخشانی در ایثارگری و ولایتپذیری همراه با حراست از ایران اسلامی و حفظ این آب و خاک مقدس از خود به نمایش گذاشتند و با تقدیم شهدای گرانقدر و جانبازان و ایثارگران، در عرصههای مختلف نشان دادند که در حفظ و حراست از کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی همواره در خط مقدم این کشور، پیش قدم بوده و در کنار سنگر کار و تولید برای آبادانی ایران عزیز، از هیچ تلاشی فروگذار نخواهند کرد.
رئیس کانون بازنشستگان استان مازندران در ادامه با اشاره به آغاز هفته کارگر خاطرنشان کرد: امسال شاهد تفاوت چشمگیری در هفته کارگر هستیم و آن هم خلأ وجود قائد شهید امت اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام سید علی خامنهای عزیز هستیم که به واقع بار و حامی کارگران و مستضعفان چه در دوران ریاست جمهوری و چه در دوران رهبری بودهاند و امروز نیز با اعلام بیعت مجدد جامعه بزرگ کارگری و بازنشستگان با رهبری جدید و خلف صالح ایشان حصرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای، رجاء واثق داریم که ان شاء الله راه مقدس امامین انقلاب در خدمت به محرومین و مستضعفین و برقراری عدالت اجتماعی در تمامی سطوح میان اقشار مختلف مردم به ویژه کارگران و بازنشستگان، در دوران زعامت ایشان با قدرت هرچه تمامتر ادامه خواهد داشت.
دریابیگی در پایان با اشاره به وضعیت نابسامان کارگران در حوزههای مختلف معیشتی و درمانی تصریح کرد: در هفته کارگر با تبعیت از شعار سال ۱۴۰۵ مقام معظم رهبری تحت عنوان اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی، بارعایت تمامی اصول و موازین قانونی، نسبت به مطالبهگری حقوق این قشر آسیبپذیر و مظلوم جامعه و تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی برای آنان اقدام خواهیم کرد؛ چرا که معتقدیم مصداق بارز رعایت فرمان امام انقلاب در شعار اقتصاد مقاومتی، همین قشر مظلوم جامعه یعنی کارگران و بازنشستگان هستند که بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را دربر میگیرتد و همواره پای کار نظام در عرصههای مختلف ایستادهاند و همگی شاهد حضور مؤثر آنان طی این روزهای سرنوشت ساز جنگ رمضان در کنار سایر اقشار معتقد و متعهد به ایران عزیز در عرصه خیابان نیز هستیم که علی رغم تمامی کاستیهای اقتصادی، باز هم دل در گرو اسلام و انقلاب دارند.