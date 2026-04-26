کارگران در خط مقدم جنگ اقتصادی هستند/ تاکید بر توجه ویژه به حقوق کارگران و بانوان خانهدار
نماینده ولی فقیه در مازندران با تأکید بر جایگاه رفیع کار و کارگر در جنگ اقتصادی و اسلام، خواستار توجه ویژه به حقوق کارگران و بانوان خانهدار شد و جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کرد.
به گزارش ایلنا، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی در شورای کارگری استان، با تبریک همزمان هفته کار و کارگر و دهه کرامت و سالروز میلاد حضرت معصومه (س) و امام رضا (ع)، از زحمات خستگیناپذیر کارگران به عنوان جهادگران عرصه تولید و معیشت کشور تجلیل کرد.
وی با اشاره به نقش بیبدیل کارگران در اداره کشور افزود: جهاد کارگران در کنار خیابان و میدان، جهاد بزرگی است. حوزههای کار و کارگری در عرض میدان جنگ، میدان جنگ اقتصادی با دشمنان محسوب میشوند.
آیت الله محمدی لائینی تصریح کرد: برخی از حوزههای کارگری حتی در شرایط بمباران و ناامنی، کار خود را رها نکردند و نترسیدند، اگر نهاد مقدس کار و کارگری تضعیف یا تعطیل میشد، نه رزمندگان ما در میدان موفق بودند، نه مردم در خیابان، نه دولت در خدمترسانی موفق میبود و نه دیپلماتهای ما در عرصه بینالمللی میتوانستند موفق باشند.
نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به آیات و روایات، کار را عبادتی بزرگ دانست و گفت: بهترین تعریفی که از زبان دین برای کار میشود ارائه کرد این است که؛ کار خودش یک عبادت است و بلکه بر اساس بعضی از روایات، نه جزء از ده جزء عبادت، کار و تأمین معاش حلال است.
عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: به خاطر همین جایگاه والاست که پیغمبر اکرم (ص) دست کارگر را میبوسید.
امام جمعه ساری با اشاره به آیهای از قرآن، افزود: انسان در پرتو سعی و تلاش خودش رشد میکند، هم رشد معنوی و هم رشد دنیوی. آدم بیکار، تنبل، آدمی که از کارش میدزدد و وجدان کاری ندارد، به جایی نمیرسد.
این مسئول با تأکید بر اینکه هم کارفرما و هم کارگر باید صادق و سالم باشند، خاطرنشان کرد: همانطور که کارفرما نباید از مزد کارگر بزند، کارگر نیز نباید از کارش بزند، هر دو طرف در برابر خدا مسئول هستند و روز قیامت پاسخگو خواهند بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از زحمات اداره کار، اما نسبت به برخی عملکردها انتقاد کرد و گفت: متأسفانه بعضاً برخی از مشکلاتی که برای کارگران پیش میآید، باعث میشود امیدی به اداره کار نداشته باشند. اداره کار نباید فقط جانب کارفرما را بگیرد، بلکه باید طرفدار حق باشد.
آیت الله محمدی لائینی تأکید کرد: نه کار برای ما مهم است، نه کارگر و نه کارفرما، حق برای ما مهم است، اگر حق با کارگر باشد، باید از کارگر حمایت کنیم و اگر حق با کارفرما باشد، از او حمایت میکنیم.
نماینده ولی فقیه در مازندران با نگاهی متفاوت به مقوله کار، حوزه کار را بسیار وسیعتر از تعاریف متداول دانست و گفت: از نگاه دین، کارهای قلبی هم ارزش دارد. یاد خدا کردن، خوشحالی از پیروزی رزمندگان اسلام و ناراحتی از شکست جریان صهیونیستی، خودش یک کار است که پاداش دارد و برعکس، خوشحالی از جنایات اسرائیل نیز جرم است و عقاب دارد.
این مسئول در ادامه با تأکید ویژه بر جایگاه بانوان خانهدار، عنوان کرد: آن خانم خانه داری که در خانه نشسته و فرزندان را تربیت میکند و به اعضای خانواده رسیدگی میکند، یک کارگر است، آن روستایی که در زمین خود کار میکند، یک کارگر است.
وی اضافه کرد: کار و کارگر فقط به مراکز صنعتی و تولیدی خلاصه نمیشود، دولت اگر امکانات پیدا کند، باید به بانوان خانهدار به عنوان شاغل نگاه کند و حقوق متناسب برای آنها در نظر بگیرد.
آیت الله محمدی لائینی با اشاره به افزایش ۶۰ درصدی دستمزدها در سال جاری اظهار کرد: این افزایش گرچه خوب است اما کافی نیست، دستمزدها یک بار در سال افزایش پیدا میکند، ولی قیمتها در طول سال چندین بار رشد میکند.
امام جمعه ساری با پیشنهاد اینکه؛ بهتر است حمایتهای معیشتی دوام بیشتری داشته باشد و حداقل تا پایان شهریورماه ادامه پیدا کند، از استاندار مازندران خواست با رئیسجمهور صحبت کند تا اعتبارات کارگری حداقل دو برابر شود.
این مسئول همچنین از افراد متمکن جامعه خواست با تهیه بستههای معیشتی، البسه و… یاریگر اقشار ضعیف و نیازمند باشند.
وی با محکومیت جنایت مدرسه میناب و سایر جنایات رژیم صهیونیستی در جنگ رمضان، گفت: هرچند آتشبس اعلام شده، اما شرایط همچنان جنگی است، ما همه این جنایتها را محکوم میکنیم و قلباً باید از این جنایتها متنفر باشیم.
آیت الله محمدی لائینی با اشاره به سخنان اخیر رئیس جمهور آمریکا برای ایجاد تفرقه در کشور، خاطرنشان کرد: همه مسئولین کشور بیانیه وحدت دادند. ما یک خدا، یک کشور، یک رهبر و یک مسیر درست داریم. مردم نیز در تجمعات شبانه، وحدت و بیعت خود را با رهبر معظم انقلاب و میثاق خود را با روح مطهر شهدا نشان دادند.
نماینده خبرگان رهبری در پایان خطاب به کارگران و مردم گفت: کشور، کشور امام زمان (عج) است، رهبر ما نائب امام زمان (عج) است و شما سربازان امام زمان هستید. انشاءالله خداوند شما را در این جنگ اقتصادی یاری کند.