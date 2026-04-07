اطلاعیه خانه کارگر درباره برگزاری مراسم یادبود شهید «علی صادقی»

به گزارش ایلنا، خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیه‌ای از برگزاری مراسم یادبود شهید جنگ رمضان، مهندس علی صادقی خبر داد.

اطلاعیه برگزاری مراسم یادبود به شرح زیر است:

به اطلاع می‌رساند، مراسم یادبود شهید جنگ رمضان، مهندس علی صادقی (برادر گرامی آقای حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و عضو هیئت‌مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران) روز چهارشنبه مورخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۵ از ساعت ۱۶ الی ۱۸ برگزار می‌شود.

این مراسم در محل خانه کارگر واقع در تهران، خیابان انقلاب، خیابان ابوریحان، نبش روانمهر، پلاک ۳۶ برگزار خواهد شد.

حضور شما سروران گرامی در این مراسم، موجب شادی روح آن شهید و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران

