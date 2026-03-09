اعلام حمایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سومین رهبر انقلاب اسلامی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور بیانیه‌ای ضمن گرامیداشت یاد رهبران فقید انقلاب اسلامی، انتخاب آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران را تبریک گفت و تأکید کرد خانواده بزرگ این وزارت در مسیر تقویت همبستگی ملی، توسعه اقتصادی و ارتقای رفاه اجتماعی همراه و همدل با رهبری نظام حرکت خواهد کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن گرامیداشت یاد و نام رهبران فقید انقلاب اسلامی و ادای احترام به مجاهدت‌ها و خدمات ارزنده آنان، انتخاب آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (حفظه الله) به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران که بر اساس مفاد قانون اساسی و با رأی نمایندگان مجلس خبرگان رهبری صورت پذیرفته است، به محضر ایشان و ملت شریف ایران تبریک و تهنیت عرض می‌نماید.

خانواده بزرگ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر این باور است که در شرایط حساس کنونی و در مواجهه با تهدیدها و چالش‌های گوناگون، تداوم ثبات، همبستگی ملی و حرکت در مسیر پیشرفت و عدالت اجتماعی بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد و معتقد است این انتخاب، زمینه‌ساز تقویت وحدت ملی، استمرار مسیر توسعه و ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف خواهد بود.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه جامعه بزرگ کارگری، کارفرمایان، تعاونگران و فعالان حوزه رفاه اجتماعی کشور ضمن اعلام همراهی و همدلی با رهبری نظام، بر عزم راسخ خود در جهت صیانت از کرامت نیروی کار، توسعه بخش تعاون، ارتقای رفاه اجتماعی، حمایت از تولید ملی و خدمت‌رسانی هرچه بیشتر به مردم شریف ایران تأکید می‌نمایند.

بی‌تردید مدیران و کارکنان خانواده بزرگ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحت زعامت ایشان، همچون گذشته با تلاش، همت و همدلی، در مسیر تحقق اهداف کلان کشور، تقویت بنیان‌های اقتصادی و اجتماعی و ارتقای سطح رفاه و معیشت مردم عزیز ایران گام برخواهد داشت.

اسفند ۱۴۰۴

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

