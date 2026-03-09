سومین رهبر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران
آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای (حفظهالله)
آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای (حفظهالله) با رای قاطع نمایندگان مجلس خبرگان رهبری به عنوان سومین رهبر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تعیین و معرفی شدند
اعلام حمایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سومین رهبر انقلاب اسلامی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور بیانیهای ضمن گرامیداشت یاد رهبران فقید انقلاب اسلامی، انتخاب آیتالله سید مجتبی خامنهای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران را تبریک گفت و تأکید کرد خانواده بزرگ این وزارت در مسیر تقویت همبستگی ملی، توسعه اقتصادی و ارتقای رفاه اجتماعی همراه و همدل با رهبری نظام حرکت خواهد کرد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن گرامیداشت یاد و نام رهبران فقید انقلاب اسلامی و ادای احترام به مجاهدتها و خدمات ارزنده آنان، انتخاب آیتالله سید مجتبی خامنهای (حفظه الله) به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران که بر اساس مفاد قانون اساسی و با رأی نمایندگان مجلس خبرگان رهبری صورت پذیرفته است، به محضر ایشان و ملت شریف ایران تبریک و تهنیت عرض مینماید.
خانواده بزرگ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر این باور است که در شرایط حساس کنونی و در مواجهه با تهدیدها و چالشهای گوناگون، تداوم ثبات، همبستگی ملی و حرکت در مسیر پیشرفت و عدالت اجتماعی بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد و معتقد است این انتخاب، زمینهساز تقویت وحدت ملی، استمرار مسیر توسعه و ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در عرصههای مختلف خواهد بود.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه جامعه بزرگ کارگری، کارفرمایان، تعاونگران و فعالان حوزه رفاه اجتماعی کشور ضمن اعلام همراهی و همدلی با رهبری نظام، بر عزم راسخ خود در جهت صیانت از کرامت نیروی کار، توسعه بخش تعاون، ارتقای رفاه اجتماعی، حمایت از تولید ملی و خدمترسانی هرچه بیشتر به مردم شریف ایران تأکید مینمایند.
بیتردید مدیران و کارکنان خانواده بزرگ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحت زعامت ایشان، همچون گذشته با تلاش، همت و همدلی، در مسیر تحقق اهداف کلان کشور، تقویت بنیانهای اقتصادی و اجتماعی و ارتقای سطح رفاه و معیشت مردم عزیز ایران گام برخواهد داشت.
اسفند ۱۴۰۴
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی