آغاز به کار«کارگروه ویژه احیا و بهینهسازی» مجموعههای ورزشی کارگران
سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر ضرورت گذار از مدیریت فعلی به الگوهای علمی و بهرهور به منظور ارتقای کیفی و توسعه خدمات، از آغاز بهکار کارگروه تخصصی بازنگری در ساختار حقوقی و فنی مجموعههای ورزشی کارگران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «محمد هادی عسکری» در نشست با مدیرکل و همکاران اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهران، ضمن تبیین جایگاه راهبردی جامعه کارگری در پایداری اقتصادی کشور، به تشریح برنامههای این معاونت برای ارتقای سلامت جسمی و اجتماعی کارگران پرداخت.
سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با نگاهی آسیبشناسانه به وضعیت فعلی مجموعههای ورزشی، بر لزوم انطباق شیوهنامهها با اقتضائات روز تأکید کرد و افزود: بررسیهای فنی نشان میدهد که به دلیل فرسودگی زیرساختها و اتکا به شیوهنامههای قدیمی، بخشی از ظرفیتهای ورزشی کارگری با کاهش بهرهوری روبرو شدهاند. ما نیازمند تحول بنیادین در مباحث مربوط به «آمایش سرزمینی» و «تحلیل نرخ استهلاک» هستیم. نباید اجازه دهیم ظرفیتهای ارزشمند ملی به دلیل چالشهای اداری یا مکانیابی غیرفنی، از چرخه خدمترسانی خارج شوند.
وی ورزش را نه فعالیت جانبی، بلکه یک جایگزین محوری در مبارزه با آسیبهای اجتماعی دانست و تصریح کرد: سرمایهگذاری بر سلامت جسمانی کارگر، بهطور مستقیم نرخ بهرهوری در صنایع را افزایش و هزینههای درمان و حوادث ناشی از کار را کاهش میدهد. این گزاره علمی ثابتشده در اقتصاد کار است.
عسکری از تشکیل کارگروه ویژه احیا و تکمیل زیرساختها خبر داد و افزود: برای ارتقای کیفی و توسعه خدمات در ورزش کارگری باید ائتلافسازی کرد و از ظرفیتهای پیرامونی از جمله مسئولیت اجتماعی بنگاه ها، شرکای اجتماعی، دولت و خیرین استفاده کرد و میان ظرفیتهای صنعتی و نیازهای رفاهی کارگران پیوند ایجاد کرد.
سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بازخوانی و ارائه روزآمد اساسنامههای تیپ و رفع موانع برای استفاده از اختیارات قانونی برای تسریع در پروژههای نوسازی و جلوگیری از توقف فعالیت مجموعهها را از اولویتهای ورزش کارگری دانست.
عسکری با اشاره به ظرفیت ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفری جامعه کارگری در استان تهران، بر لزوم وحدت رویه میان ستاد و صف تاکید کرد و گفت: معاونت فرهنگی و اداره کل تهران باید با «تئوریسازی مشترک» و «اشتراک منابع علمی»، بستری را فراهم کنند که نخبگان این حوزه بتوانند مدلهای نوین خدمات دهی به کارگران و مدیریت خودگردان را پیادهسازی کنند.
در این دیدار مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران ضمن تاکید بر لزوم بازنگری در اساسنامه فعالیت مجموعههای ورزش کارگری گفت: اصلاح روشها و دقت در تنظیم قراردادهای مجموعههای ورزشی باید در دستور کار قرار گرفته شود تا جامعه کار و تولید از ظرفیت بالای این مجموعهها به بهترین شکل ممکن بهرهمند شوند.