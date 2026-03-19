به گزارش ایلنا، بر اساس توصیه‌های ایمنی، اداره‌ کل ایمنی و بهداشت حرفه‌ای وزارت نفت، شهروندانی که در مجاورت تأسیسات آسیب‌دیده نفت و فرآورده‌های نفتی حضور دارند، نیاز است موارد زیر را با دقت رعایت کنند:

‌در نتیجه سوختن محتویات مخازن، ترکیبات ناشی از احتراق در فضا منتشر می‌شود که می‌تواند برای سلامتی شهروندان خطرناک باشد، بنابراین از نزدیک شدن به محل حادثه به‌طور حتم خودداری کنید. محدوده ایمن از سوی نیروهای ایمنی مشخص و علامت‌گذاری شده است. ‌تیم‌های امداد و آتش‌نشانی در حال انجام عملیات اطفای حریق هستند و برای این منظور خودروهای امدادی و آتش‌نشانی به‌طور مکرر در حال ترددند. همکاری با این تیم‌ها بسیار حیاتی است، از این‌ رو مسیرهای دسترسی را باز نگه دارید و از تردد و توقف در مسیرهای منتهی به تأسیسات نفتی به‌طور جدی پرهیز کنید. ‌اگر محل سکونت شما در نزدیکی تأسیسات و در مسیر وزش دود قرار دارد و بوی دود در محیط احساس می‌شود، در و پنجره‌ها را بسته نگه دارید و تا حد امکان از حضور در فضای باز خودداری کنید.

به هشدارها و دستورهای اعلام‌شده از سوی تیم‌های مدیریت بحران و نیروهای امدادی که از طریق منابع رسمی اطلاع‌رسانی می‌شود، با دقت عمل کنید.

