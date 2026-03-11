بیانیه بیعت خانه کارگر و کانون بازنشستگان استان مازندران با سومین رهبر انقلاب

به گزارش ایلنا، خانه کارگر استان مازندران در بیانیه‌ای انتخاب آیت الله مجتبی خامنه‌ای را به‌عنوان ولی فقیه تبریک و بیعت خود را با ایشان اعلام کرد.

در این بیانیه آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی‌ الْأَمْرِ مِنْکُمْ(نساء ۵٩)

انقلاب اسلامی ایران، میراث مجاهدت ملتی است که با ایمان، خون شهیدان و رهبری الهی امام خمینی (ره) در برابر ظلم و استکبار ایستاد و عزت و استقلال را به این سرزمین بازگرداند.

این انقلاب با گذشت سال‌ها از طوفان‌ها و توطئه‌ها عبور کرده و امروز در سایه هدایت‌های حکیمانه سیدالشهداء جمهوری اسلامی با قدرت و صلابت مسیر خود را ادامه می‌دهد.

مستکبران عالَم، بار دیگر خواستند با دهان‌شان نور خدا را خاموش کنند(صف ٨)؛ غافل از آن که خداوند نور آسمان‌ها و زمین است(نور ٣۵) و غافل از آنند که صالحی از پس صالح دیگر، میراث معنوی این انقلاب الهی را بر عهده خواهد گرفت و تا بار امانت را به سرمنزل مقصود نرساند از پای نخواهد نشست.

اینک که تحقق وعده الهی بر استمرار رهبری اولی الامر که تسکین دهنده قلوب محزون امت اسلامی در فقدان رهبر فرزانه و قائد اعظم "شهید آیت الله العظمی سید علی خامنه ای" با انتصاب خلف صالح، برومند و شجاع ایشان "حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای" محقق گردید، بی شک موجب امیدواری حاکمیت آخرالزمانی مستضعفان و نابودی جبهه کافران و مستکبران عالم شد.

به یمن این انتخاب شجاعانه و به موقع مجلس خبرگان رهبری، سجده شکر بر آستان ربوبی حضرت حق نهاده و ضمن درخواست علو درجات برای امام شهید امت، از درگاه خداوند سبحان برای خلف صالح ایشان طول عمر با عزت و سلامتی روزافزون در راستای تحقق اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و غلبه کامل بر استکبار جهانی و ان شاء الله سپردن پرچم این انقلاب حسینی به دست حضرت بقیّة اللّه الاعظم را مسئلت داریم.

جامعه بزرگ کارگری و بازنشستگان استان مازندران که در تمامی عرصه های مختلف این کشور طی 50 سال گذشته از سال‌های پیروزی انقلاب تا کنون اعم از کار و تولید تا میدان های نبرد و جهاد در طول عمر خود از هیچ تلاشی فروگذار نکردند ، امام سوم انقلاب را در امتداد مکتب امام راحل و امام شهیدمان می‌شناسد و ضمن بیعت با این حکیم و مدبّر زمانه در اطاعت از راهبری ایشان، گوش به فرمان بوده و البته با توکل بر حضرت احدیت رجاء واثق دارد که همچون امامین قبلی انقلاب، شاهد حمایت ویژه ایشان در تحقق عدالت اجتماعی برای تمامی اقشار و رسیدگی به امور محرومین و مستضعفین به ویژه جامعه مظلوم و زحمتکش کارگری و بازنشستگان عزیز جامعه باشیم.

خانه کارگر و کانون بازنشستگان مازندران به نمایندگی از جامعه بزرگ کارگران و بازنشستگان استان با کمال اعتماد و اعتقاد راسخ اذعان می‌دارد در این روزگار حساس و پیچ تاریخی به تحقق وعده های الهی پایبند است و به وضوح شاهد است که خداوند نیز نصرت و یاری خویش را مطابق وعده‌های صادقش و از خزانه غیبش بر این ملت، ساری و جاری می‌نماید. امید آن که وعده نهایی پیروزی به حزب خداوند نیز سرانجام تحت زعامت رهبری جدید هر چه زودتر رخ دهد؛ که إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغالِبُونَ‌ (مائده ۵۶)

والسلام علیکم و رحمة الله

20 اسفند ١۴٠۴ مصادف با 21 رمضان

خانه کارگر و کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان مازندران

