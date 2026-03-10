به گزارش ایلنا، اعتبار کالابرگ الکترونیکی مربوط به اسفند ماه برای خانوارهای مشمول در دهک‌های درآمدی یک تا هفت شارژ شد.

بر اساس اعلام صورت‌گرفته، سرپرستان خانوار می‌توانند با استفاده از کارت بانکی خود از اعتبار واریزشده برای خرید اقلام اساسی در فروشگاه‌های طرف قرارداد طرح کالابرگ الکترونیکی استفاده کنند.

