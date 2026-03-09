به گزارش ایلنا، دارالقرآن خانه کارگر ایران به مناسبت انتخاب رهبر جدید نظام جمهوری اسلامی ایران پیامی صادر کرد:

متن پیام تبریک دارالقرآن خانه کارگر به مناسبت انتخاب سومین رهبر انقلاب اسلامی ایران به شرح ذیل است:

آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، مدظله العالی

در سپهر آیین اسلام و انقلاب، بار دیگر عنایتی بیکران از جانب حق تعالی بر دوش این امت نازل شد. انتخاب شما، خادمانِ نستوه قرآن و حاملانِ پیام توحید، به عنوان رهبرِ سومِ این انقلابِ الهی، نهالِ امید را در دل‌ها بارور می‌سازد و راه روشنِ پیشرفت را هموارتر می‌کند.

ای رهبر فرزانه، در این برهه از زمان که دشمنان دین در کمین نشسته‌اند، نور قرآن از رهنمودهای شما چون مشعل، راه را روشن می‌سازد و قلب‌های مؤمنان را به سوی حقیقت هدایت می‌کند.

دارالقرآن خانه کارگر، با افتخار و با قلبی سرشار از ایمان، این انتخاب را تبریک عرض نموده و از درگاه حق، توفیقات روزافزون و سلامتی کامل را برای حضرتعالی مسئلت می‌کند.

اجرکم عندالله

۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۴

دارالقرآن خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران

